Son dakika haber... Turistle polis arasında pasaport diyaloğu - Son Dakika

Danimarka'dan Türkiye'ye iş için geldiği öğrenilen turist, tam kapanma noktasında polisle izin diyaloğu yaşadı. Pasaportunu gösteren turistin, kısıtlamadan muaf olması sebebiyle incelemelerin ardından geçişine izin verildi.

İçişleri Bakanlığınca 81 ilde uygulanan tam kapanma kısıtlamaları nedeniyle Gazipaşa Caddesi'nde ekipler kapanma noktaları oluşturdu. Buradan geçen her araç tek tek incelenerek sürücülerin sokağa çıkma izin belgeleri denetlendi. Belgesi olmayanların geçişine ise izin verilmedi.

İş için Danimarka'dan Zonguldak'a gelen yabancı turist ise polis noktasında durduruldu. Sürücünün yabancı uyruklu olduğunu tespit eden polis ekipleri sürücüden pasaport numarasını istedi. Sürücünün gerekli kontrollerin ardından geçişine izin verildi. - ZONGULDAK