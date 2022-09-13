Son dakika haber... Turistleri kandıran imitasyon parfüm satıcılarına operasyon - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Turistleri kandıran imitasyon parfüm satıcılarına operasyon

13.09.2022 10:03
Son dakika haber... Turistleri kandıran imitasyon parfüm satıcılarına operasyon

Edinilen son dakika haberine göre ANTALYA'da zabıta ekipleri, imitasyon parfümleri, 'orijinal' ya da 'gümrük kaçağı olduğu için ucuz' yalanlarıyla turistlere satmaya çalışan 2 kişiden 1'ini yakaladı, diğeri ise kaçtı.

ANTALYA'da zabıta ekipleri, imitasyon parfümleri, 'orijinal' ya da 'gümrük kaçağı olduğu için ucuz' yalanlarıyla turistlere satmaya çalışan 2 kişiden 1'ini yakaladı, diğeri ise kaçtı. Satıcı, imitasyon ürünleri zabıtaya teslim etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kentte turistlerin yoğun olduğu bölgelerde ve caddelerde, çanta ve poşette taşıdıkları imitasyon parfümleri satmaya çalışanların yakalanması için sık sık operasyon gerçekleştiriyor. Genellikle Cumhuriyet Meydanı, Kalekapısı, Üçkapılar ile Kazım Özalp ve Işıklar caddelerinde satıcıları yakalayan sivil ve resmi zabıta ekipleri, imitasyon parfümlere el koyup tutanak hazırladıktan sonra imha edilmesi için belediyenin ilgili birimine gönderiyor.

POŞETTE TAŞIYIP, 'ORİJİNAL' YALANIYLA KANDIRIYORLARZabıtanın en son Kazım Özalp Caddesi'nde yaptığı operasyonda, poşette taşıdıkları imitasyon parfümü satmak için turistle sohbet eden 2 kişiden 1'i sivil ekibi fark edip kaçtı. Yakalanan satıcı ise önce şaşkınlık yaşadı, ardından imitasyon ürünleri zabıtaya teslim etti. İmitasyon parfüm satanların, genellikle ürünlerin 'orijinal' ya da 'gümrük kaçağı' olduğu yalanıyla insanları kandırdığı belirtildi.İMİTASYON PARFÜMÜN ZARARI

Akdeniz Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ertan Yılmaz, sahte parfümlerin içeriğinde bazı kimyasalların koruyucu olarak kullanılması, koku güçlendirici maddelerin yer alması nedeniyle sıkılan yerlerde alerji riskinin çok fazla olduğuna dikkati çekti. Bilinen, içeriğinden emin olunan parfümün kullanılmasını öneren Prof. Dr. Yılmaz, "Boyun, kulak arkasında şiddetli alerjik reaksiyonla gelen hastalarımızda sahte parfüm kullanıldığına tanık oluyoruz. Sahte parfümün içindeki maddenin deriden emilmesi söz konusu. Bu maddeler potansiyel olarak kanserojen olma riski de var. Bu nedenle parfüm kullanmak bazen canınıza mal olabilir ya da şiddetli alerjik reaksiyonla uzun süren tedavi süreci yaşayabilirsiniz" dedi.


YORUMLAR
500
TURİST KANDIRAN İMİTASYON PARFÜM SATICILARINA ZABITA OPERASYONU TURİST KANDIRAN İMİTASYON PARFÜM SATICILARINA ZABITA OPERASYONU
Kaynak: DHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı, Kazım Özalp, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Turistleri kandıran imitasyon parfüm satıcılarına operasyon - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:11 "Babam yüzünden çocukluğum çok travmatikti" diyen Nadide Sultan yaşadıklarını anlattı
16:01 CHP'de sular durulmuyor! Barış Yarkadaş: İmamoğlu Swiss Otel'in mülkiyetini satmak istiyor
15:54 ABD'de Ağustos ayı enflasyon verisi açıklandı: Yıllık enflasyon oranı yüzde 8,3 ile beklentileri aştı
15:48 Online eğitim sırasında cinsel ilişkiye giren kız öğrencinin görüntüleri sosyal medyayı salladı
15:14 Şantajcı çeteye film gibi operasyon! İş adamını kaçırıp çıplak fotoğraflarını çekmişlerdi
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı! Sosyal konut projesi kapsamında uyanıklık yapmaya çalışanlar evlerini kaybedecek
15:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda gergin anlar! Öfkelenen yaşlı kadın: Kalkarsam ümüğünü sıkarım
14:41 Hintli kadının kulağına yılan kaçtı! Doktorların yılanı çıkardığı anlar kameralarda
14:36 Avrupa'daki temsilcilerimiz tümüne UEFA'dan ceza! En büyük fatura Fenerbahçe'ye çıktı
14:35 İYİ Parti lideri Akşener'den "Kılıçdaroğlu kazanacak bir aday mıdır?" sorusuna gündem olacak cevap: Bilmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 16:25:39. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Turistleri kandıran imitasyon parfüm satıcılarına operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement