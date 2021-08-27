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Türk F-16 savaş uçakları Polonya semalarında NATO sınırlarını koruyor - Son Dakika

Türk F-16 savaş uçakları Polonya semalarında NATO sınırlarını koruyor

27.08.2021 18:50

Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk F-16 savaş uçakları, Polonya Malbork'ta bulunan 22'nci Hava Üs Komutanlığında, NATO'nun "Hava Polisliği" misyonu çerçevesinde görev yapıyor.

Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk F-16 savaş uçakları, Polonya Malbork'ta bulunan 22'nci Hava Üs Komutanlığında, NATO'nun "Hava Polisliği" misyonu çerçevesinde görev yapıyor.

Türk F-16 Savaş uçaklarının Polonya'daki görevine ilişkin bir basın toplantısı düzenlendi.

Malbork'taki Türk birliğinin komutanı Albay Ahmet Çandır, Polonya'da, NATO'nun kuzeydeki sınırlarını koruma görevini icra ettiklerini söyledi.

Buradaki amaçlarının Türkiye'nin NATO'ya verdiği desteği göstermek olduğunu dile getiren Çandır, "Ülkemizde kazandığımız tecrübelerimizi hem NATO müttefikleri hem de Polonyalı birlikle paylaşmak ve en iyi şekilde icra etmek. Burada yaklaşık 80 personelimiz ve 4 uçağımız var. Genelde 3 uçağımızla NATO görevlerini destekliyoruz. Aynı zamanda NATO'nun imkan verdiği ölçüde iki uçakla da Polonyalı pilotlarla eğitim uçuşları yapıyoruz." dedi.

NATO'nun "Hava Polisliği" misyonu hakkında bilgi veren Çandır, bunun hava sahasının korunması anlamına geldiğini belirtti.

Çandır, "NATO'nun hava sahası NATO'ya dahil olan üye ülkelerin hava sahalarıyla sınırlıdır. Biz NATO'nun en güneyinden kuzeyine gelip yerleşip buradan görevlerimizi icra edebilmek konusunda çok başarılı hareketler operasyonlar yaptık. NATO'nun hareketliliğini ve birbirini destekleyebileceğini gösteren en büyük unsurlardan birisi. " diye konuştu.

Albay Yunus Akkaya ise Polonya'nın savaş uçaklarıyla birlikte "önleme görevleri" icra ettiklerini belirterek, "Görevimiz hava trafik kontrol ünitesinin talimatına uymayan pilotun niyetinin belirlenmesi varsa uçaktaki silahları tespit etmek. Bu amaçla hem eğitim hem de gerçek maksatlı kalkışlar gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Binbaşı Murat Diler de NATO standartlarında nöbet sistemiyle görev yaptıklarını ve en geç 15 dakika içinde kalkış yapabildiklerini belirtti.

Amaçlarının NATO hava sahasını korumak olduğunu anlatan Diler, "Görev yaptığımız yer Polonya. Aynı zamanda Baltık hava sahasında görevler icra edebiliyoruz. Baltık hava sahasına tanımlanamayan uçakları önleme görevimiz var." diye konuştu.

Yüzbaşı Ömer Kol da tecrübelerini aktardıklarını belirterek, "Burada 9 pilotumuz var. 7 gün 24 saat esasına göre nöbet sistemiyle görevimizi icra ediyoruz." diye konuştu.

Öte yandan Türk F-16'ları, Polonya'ya ait C-295M Casa askeri kargo uçağıyla beraber uçtu. Uçuşun amacının NATO iş birliği yoluyla becerileri ve yeteneklerini geliştirmek olduğu ifade edildi.

30 Mart 2004'ten bu yana 17 senedir yürütülmekte olan Baltık Hava Polisliği, gerekli hava yeteneklerine sahip olmayan NATO üyesi ülkeler için, NATO-AB hava sahasında tek bir güvenlik standardı elde etme amacıyla yapılmış anlaşmaların sonucu ortaya çıktı.

Türk F-16 savaş uçakları Polonya semalarında NATO sınırlarını koruyor
Türk F-16 savaş uçakları Polonya semalarında NATO sınırlarını koruyor
Türk F-16 savaş uçakları Polonya semalarında NATO sınırlarını koruyor
Türk F-16 savaş uçakları Polonya semalarında NATO sınırlarını koruyor

Polonya, Savaş, İcra, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk F-16 savaş uçakları Polonya semalarında NATO sınırlarını koruyor - Son Dakika


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