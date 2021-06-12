Üye Girişi
Dramatik bir Türk filmi değil çeyrek asırlık kooperatif davası - Son Dakika

Dramatik bir Türk filmi değil çeyrek asırlık kooperatif davası

12.06.2021 12:47

Aydın'da Türk filmlerini aratmayan bir dava, gerek mağdur sayısının çok olması gerekse olay yerinin keşfi amacıyla sokakta görüldü.

Aydın'da Türk filmlerini aratmayan bir dava, gerek mağdur sayısının çok olması gerekse olay yerinin keşfi amacıyla sokakta görüldü. İldeki dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapma vaadiyle 1997 yılında kurulan ve aradan geçen yaklaşık çeyrek asır zamanda yeni ev beklerken ellerindeki ev ve arsaları kaybeden onlarca kişinin düştüğü durum birçok kişiyi duygulandırdı.

Aydın'da 1997 yılında dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak amacıyla dönemin Aydın Belediye Başkanı Hüseyin Aksu öncülüğünde kooperatif kuruldu. Bir yandan kooperatife üye kaydı yapılırken diğer yandan da Güzelhisar Mahallesi'nde şehrin en değerli yerlerinden biri olan yaklaşık 50 dönüm alandaki evler mal sahiplerinin hakkı verileceği belirtilerek kooperatif arsası olarak seçildi. 1997 yılından 2017 yılına kadar geçen 20 yıllık süreçte kimse evine kavuşamayınca Aydın'ın en önemli sorunlarının başında yer alan ve kamuoyunda da AYKONUT sorunu olarak dillendirilen problemi çözmek üzere kooperatif, işi merkezi Söke İlçesi'nde bulunan Yavuzlar İnşaat Firması'na devretti.

Hak sahiplerinden ve kamuoyundan sır gibi gizli tutulduğu belirtilen sözleşme ile şehrin göbeğindeki 50 dönüm kıymetli alanı alanı devralan Yavuzlar İnşaat Firması, işi devralırken yaptığı basın toplantısında Aydın'ın da önemli sorunu olan ve çok sayıda mağduru bulunan bu kooperatifin sorununa çözeceğine söz verdi. 36 ay içerisinde sorunu çözeceği yolunda beyanda bulunan Yavuzlar İnşaat da aradan geçen 43 aya rağmen bir şey yapmayınca hak sahipleri isyan etti. İlk günkü söylemleri ile bugünkü söylemleri değişen Yavuzlar İnşaat Firması'ndan şikayetçi olan bazı mağdurlar işi sadece ticari gözle bakan firmaya vicdansızlıkla suçladı.

Bu süreç içerisinde birçok kişi vefat edince o zaman 550 civarında olan mağdur sayısının bugün varislerle birlikte 10 bin civarına ulaştığı belirtildi. Tek hayalleri başlarını sokacak bir eve kavuşmak olan mağdurlar daha sonra bir araya gelip Aykonut Mağdurları Derneği kurarak haklarını yasal yolla aramaya çalıştı. Konuyla ilgili açılan dava kapsamında mahkeme bahse konu arsaların olduğu alanda keşif ve duruşma yapıldı.

Haklarını aramak için yıkılan evlerinin olduğu alana gelen çok sayıda mağdur, zaman zaman duygulandı zaman zaman da öfkelendi. Yaşadıklarını 'Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış' atasözü ile özetleyen bazı mağdurlar gözyaşı dökerken, bazı mağdurlar ise haklarını yiyenler için 'Allah'a havale ediyoruz" dedi.

"Anlaşmalar hükümsüz olduğu için helvacı kağıdından farksız"

Mağdur insanların arsasının bulunduğu alana inşaat yapacak olan Yavuzlar İnşaat Firması'nın yetkilisi Tevfik Yavuz da bölgeye gelerek toplanan kalabalıkla görüştü. Mağdur olanların yanında olduğunu iddia eden Yavuz ile arsa sahipleri arasında zaman zaman sert tartışmalar yaşandı. Aykonut Mağdurlarının ellerindeki sözleşmeyi bir geçerliliği olmadığı gerekçesi ile helvacı kağıdına benzeten Tevfik Yavuz'a bazı vatandaşlar tepki gösterdi. Kendisinin ticaret yaptığını belirten Tevfik Yavuz ise bazı sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek haklarını devretmeleri halinde arsa sahiplerine noterden onaylı daire tapusu vereceğini söyledi. Yeni bir oyunun içinde düştüklerinden endişe eden arsa sahipleri 24 yıldır devam eden süreçte haklarını adaletin vermesini beklediklerini ifade etti. Polisin de geniş güvenlik önlemi aldığı toplantı ve duruşmalar olaysız olarak sonra erdi.

Türk filmlerini aratmayan davada birçok kişi atasından miras kalan davayla ev hayali kuruyor. - AYDIN

Dramatik bir Türk filmi değil çeyrek asırlık kooperatif davası
Dramatik bir Türk filmi değil çeyrek asırlık kooperatif davası
Dramatik bir Türk filmi değil çeyrek asırlık kooperatif davası
Dramatik bir Türk filmi değil çeyrek asırlık kooperatif davası
Dramatik bir Türk filmi değil çeyrek asırlık kooperatif davası
Dramatik bir Türk filmi değil çeyrek asırlık kooperatif davası
Dramatik bir Türk filmi değil çeyrek asırlık kooperatif davası
Dramatik bir Türk filmi değil çeyrek asırlık kooperatif davası
Dramatik bir Türk filmi değil çeyrek asırlık kooperatif davası
Dramatik bir Türk filmi değil çeyrek asırlık kooperatif davası
Dramatik bir Türk filmi değil çeyrek asırlık kooperatif davası

Kooperatif, İnşaat, Aydın, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dramatik bir Türk filmi değil çeyrek asırlık kooperatif davası - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İtalya yenilgisi sonrası çekilen bu fotoğraf karesi Türk futbolseverleri kahretti 12:59 İtalya yenilgisi sonrası çekilen bu fotoğraf karesi Türk futbolseverleri kahretti Yıllar önce uygunsuz görüntüleriyle gündem olan Murat Başoğlu, aylar sonra ortaya çıktı 12:31 Yıllar önce uygunsuz görüntüleriyle gündem olan Murat Başoğlu, aylar sonra ortaya çıktı Erman Toroğlu TRT spikerlerine patladı: İki tane adam bizi aptal yerine koydu 12:16 Erman Toroğlu TRT spikerlerine patladı: İki tane adam bizi aptal yerine koydu
''Birini öldürdükten sonraki 3. gün'' sözleriyle başladı, babasını nasıl öldürdüğünü Youtube'da anlattı 12:05 ''Birini öldürdükten sonraki 3. gün'' sözleriyle başladı, babasını nasıl öldürdüğünü Youtube'da anlattı Murat Dalkılıç, kendisiyle ilgili soruya cevap vermeyen Merve Boluğur'a karşılık verdi 11:40 Murat Dalkılıç, kendisiyle ilgili soruya cevap vermeyen Merve Boluğur'a karşılık verdi 3. kez kansere yakalanan şarkıcı Gülay, ameliyata girmeden önce vasiyetini hazırlattı 10:54 3. kez kansere yakalanan şarkıcı Gülay, ameliyata girmeden önce vasiyetini hazırlattı
Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş 10:47 Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş İntihar etmek isteyen şahıs, tırmandığı elektrik kablolarında böylece kalakaldı 10:43 İntihar etmek isteyen şahıs, tırmandığı elektrik kablolarında böylece kalakaldı

Son Dakika Haberleri
18:19 Sergen Yalçın arkadaş kurbanı oluyordu! Şezlongda uzanan başarılı hoca büyük kazanın eşiğinden döndü
18:03 Tarsus Belediyesi, 15 ton karpuzu halka ücretsiz dağıttı
17:46 Assan Gıda satıldı! Türkiye'nin en büyük ketçap ve mayonez üreticisini, ABD'li Kraft Heinz satın aldı
17:44 İtalya maçı öncesi Türk taraftarlar, Roma sokaklarını tezahüratlar ve marşlarla inletti
17:34 Yalan beyanın suç olduğunu öğrendi! CHP'li eski başkanın tanığı ifadesini değiştirdi
17:27 Oyun dünyasında panik! EA Sports hacker saldırısına uğradı, FIFA 2021'in kaynak kodları çalındı
17:25 Belçika'nın EURO 2020 primi dudak uçuklattı! Şampiyonluk olursa tüm takıma 435'er bin euro dağıtılacak
17:08 At golünü Ay-Yıldızım coştur bizi! İşte Milli Takımımız'ın sahaya çıkması beklenenen ilk 11'i
16:53 Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var
16:42 Hindistan'da ilginç düğün! Sosyalizm'in düğününe ağabeyleri Komünizm ve Leninizm de katılıyor
Son Dakika: Bu yıl sadece Suudi vatandaşlar ve oturma izni olanlar hacca gidebilecek Son Dakika: Bu yıl sadece Suudi vatandaşlar ve oturma izni olanlar hacca gidebilecek         
13:14
Kıbrıs gezisine damga vuran kare! Cumhurbaşkanı makamına tişört ve kot pantolonla çıktı Kıbrıs gezisine damga vuran kare! Cumhurbaşkanı makamına tişört ve kot pantolonla çıktı         
12:34
Yıldız Tilbe çocukluk fotoğrafı paylaştı, kimi dedesine benzetti kimi ağabeyine Yıldız Tilbe çocukluk fotoğrafı paylaştı, kimi dedesine benzetti kimi ağabeyine         
12:17
Merkez Bankası'nın anketine göre, memur ve emekliler temmuzda yüzde 7.67 zam alacak Merkez Bankası'nın anketine göre, memur ve emekliler temmuzda yüzde 7.67 zam alacak         
12:06
Cenk Eren, leopar desenli bikinisiyle pozlar veren Serenay Sarıkaya'yı Banu Alkan'a benzetti Cenk Eren, leopar desenli bikinisiyle pozlar veren Serenay Sarıkaya'yı Banu Alkan'a benzetti         
11:55
"Abdullah Gül'ün danışmanıyım" diyen Reşit Aydın istifa metni yayınladı, iddiaları yenilir yutulur cinsten değil         
11:22
Henüz 24 yaşındaydı! En büyük tutkusu Songül öğretmeni hayattan kopardı Henüz 24 yaşındaydı! En büyük tutkusu Songül öğretmeni hayattan kopardı         
10:50
Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte fabrikanın son hali Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte fabrikanın son hali         
10:46
Bitlis'te 35 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi Bitlis'te 35 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:49
Tatil sezonunu açan Birkan Sokullu ve sevgilisi birbirini öpücüklere boğdu Tatil sezonunu açan Birkan Sokullu ve sevgilisi birbirini öpücüklere boğdu         
09:46
Rektörün kızı doktora sınavını kazanamayınca üniversitede ortalık karıştı Rektörün kızı doktora sınavını kazanamayınca üniversitede ortalık karıştı         
09:45
Hakem, Zeki Çelik'in pozisyonuna neden penaltı vermedi? Olayın perde arkasında yeni kural var Hakem, Zeki Çelik'in pozisyonuna neden penaltı vermedi? Olayın perde arkasında yeni kural var         
08:58
Sosyetik güzel Eda Taşpınar çıplak pozuyla ortalığı kasıp kavurdu Sosyetik güzel Eda Taşpınar çıplak pozuyla ortalığı kasıp kavurdu         
00:40
İtalya-Türkiye maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı İtalya-Türkiye maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı         
00:11
Çukur'un yerine geliyor! Üç Kuruş dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu oldu Çukur'un yerine geliyor! Üç Kuruş dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu oldu         
20:06
Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor         
16:00
Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı         
14:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2021 13:41:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dramatik bir Türk filmi değil çeyrek asırlık kooperatif davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement