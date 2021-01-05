Son dakika haber! Türk halk bilimci Başgöz ambulans uçakla ABD'den Ankara'ya getirildi - Son Dakika

Son dakika haber! Türk halk bilimci Başgöz ambulans uçakla ABD'den Ankara'ya getirildi

05.01.2021 12:25
Son dakika haber! Türk halk bilimci Başgöz ambulans uçakla ABD'den Ankara'ya getirildi, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Türk halk bilimi alanında yaşayan en büyük bilim insanı olarak anılan ve uzun zamandır kanserle mücadele eden Prof. Dr. Mehmet İlhan Başgöz, tedavisinin Türkiye'de devamı için Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya getirildi.

Türk halk bilimi alanında yaşayan en büyük bilim insanı olarak anılan ve uzun zamandır kanserle mücadele eden Prof. Dr. Mehmet İlhan Başgöz, tedavisinin Türkiye'de devamı için Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya getirildi.

1921 yılında Sivas'ta doğan ve Türk halk bilimi alanında yaşayan en büyük bilim insanı olarak anılan Prof. Dr. Mehmet İlhan Başgöz, 1960 yılında gittiği ABD'de önce California Üniversitesi, daha sonra Indiana Üniversitesinde hoca olarak dersler verdi. Başgöz, Türk halk kültürü üstüne yaptığı araştırmalar ve yazdığı kitaplar ile bu alanda hayattaki en önemli Türk halk bilimci olarak tanınıyor. Indiana-Bloomington Üniversitesinde Ural Altay Dilleri Bölümü Türk Araştırmaları Başkanlığı yapan Başgöz, uzun süredir kanserle mücadele ediyordu. Başgöz'ün tedavisinin Türkiye'de devam etmesi için Chicago Başkonsolosluğunun aracılığıyla talebini yetkililere iletmesi sonrasında, Sağlık Bakanlığı tarafından ABD'ye ambulans uçak gönderildi. ABD saatiyle 10.00'da Indianapolis'ten hareket eden ambulans uçak, ilk olarak İstanbul Atatürk Havalimanı'na inerek burada yakıt ikmali ve ekip değişimi gerçekleştirildikten sonra Ankara Genel Havacılık Terminali'ne indi.

Ambulans uçaktan indikten sonra kara ambulansına nakli gerçekleştirildiği sırada açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Başgöz, "33 senelik yurt dışında çalışmamın yorgunluğu içindeyim. Memleketime dönmenin sevincini Enver Gökçe'nin bir dizesiyle anlatacağım 'Senin emekçin olaydım. Şen olası türküsü, dost kokusu dost selamı Türkiye.' Yorgunum daha fazla konuşamayacağım" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Son dakika haber! Türk halk bilimci Başgöz ambulans uçakla ABD'den Ankara'ya getirildi
Son dakika haber! Türk halk bilimci Başgöz ambulans uçakla ABD'den Ankara'ya getirildi
Son dakika haber! Türk halk bilimci Başgöz ambulans uçakla ABD'den Ankara'ya getirildi
Son dakika haber! Türk halk bilimci Başgöz ambulans uçakla ABD'den Ankara'ya getirildi
Son dakika haber! Türk halk bilimci Başgöz ambulans uçakla ABD'den Ankara'ya getirildi
Son dakika haber! Türk halk bilimci Başgöz ambulans uçakla ABD'den Ankara'ya getirildi
Son dakika haber! Türk halk bilimci Başgöz ambulans uçakla ABD'den Ankara'ya getirildi
Son dakika haber! Türk halk bilimci Başgöz ambulans uçakla ABD'den Ankara'ya getirildi
Son dakika haber! Türk halk bilimci Başgöz ambulans uçakla ABD'den Ankara'ya getirildi
Son dakika haber! Türk halk bilimci Başgöz ambulans uçakla ABD'den Ankara'ya getirildi
Son dakika haber! Türk halk bilimci Başgöz ambulans uçakla ABD'den Ankara'ya getirildi
Son dakika haber! Türk halk bilimci Başgöz ambulans uçakla ABD'den Ankara'ya getirildi

Amerika Birleşik Devletleri, Ambulans, Ankara, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Türk halk bilimci Başgöz ambulans uçakla ABD'den Ankara'ya getirildi - Son Dakika


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