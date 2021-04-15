Türk halk bilimci Prof. Dr. İlhan Başgöz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

ABD'de yaşayan ve uzun süredir mücadele ettiği kanser nedeniyle 100 yaşında hayatını kaybeden Türk halk bilimci Prof. Dr. İlhan Başgöz, son yolculuğuna uğurlandı.

Türk halk kültürü üzerine yaptığı araştırmaları ve yazdığı kitapları ile bu alanda en önemli Türk halk bilimci olarak tanınan Başgöz için ilk tören, mezunu olduğu Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu Fuaye Alanı'nda düzenlendi.

Törende konuşan Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar, yurt dışında yaşayan Başgöz'ü yeni eğitim sezonu açılış dersini vermesi için davet ettiklerini ancak sağlık koşulları nedeniyle bunu gerçekleştiremediklerini söyledi.

Sağlık sorunları nedeniyle tedavisinin Türkiye'de devam etmesi için girişimde bulundukları Başgöz'ü, ocak ayında Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirdiklerini anlatan Ünüvar, Başgöz'ün Türkiye'ye sevgisini ve bu topraklara bağlılığını gördüğünde "İyi ki bunu yapmışız, bunu başarmışız." dediğini ifade etti.

Rektör Ünüvar, "Çok sevdiği topraklardan farklı gerekçelerle kopmuş bir hocamızdı ama kopması onun dünya çapında bir otorite olmasını da sağlayan bir unsurdu. Çok sevdiği bu topraklarda defnedilmeyi arzu ediyordu. Allah arzusunu yerine getirmeyi nasip etti." diye konuştu.

Başgöz'ün ismi Dil Tarih Coğrafya Fakültesinde yaşatılacak

Başgöz'ün halk bilimine kattığı eserlerin, kendisinden daha fazla yaşayacağına inandığını dile getiren Necdet Ünüvar, fakültedeki bir dersliğe adını vererek Başgöz'ün ismini yaşatmak istediklerini dile getirdi.

Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dekanı Levent Kayapınar da Başgöz'ün Türk halk bilimine katkılarını aktardı. Kayapınar, Başgöz'ün, Türkiye'nin en önemli değerlerinden Köroğlu, Karacaoğlan, Nasrettin Hoca ve Yunus Emre'yi Türkiye'ye ve dünyaya anlattığını söyledi.

Yakın çalışma arkadaşlarının Başgöz ile ilgili anılarını paylaştığı, şiirlerin okunduğu anma törenine, akademisyenler, öğrenciler ve sevenleri katıldı.

Cenaze namazı Kocatepe'de kılındı

Üniversitedeki törenin ardından, Prof. Dr. İlhan Başgöz için Kocatepe Camisi'nde, öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Türk halk bilimci Prof. Dr. İlhan Başgöz'ün cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.