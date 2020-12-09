Türk hijyen sektörü, yakaladığı başarıyı sürdürmeyi hedefliyor - Son Dakika

Türk hijyen sektörü, yakaladığı başarıyı sürdürmeyi hedefliyor

09.12.2020 11:31

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyanın dört bir yanına ihracat gerçekleştiren hijyen sektörü üreticileri, 2021'de aynı başarının süreceğini öngörüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyanın dört bir yanına ihracat gerçekleştiren hijyen sektörü üreticileri, 2021'de aynı başarının süreceğini öngörüyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Kimya Sektörü Konsey Başkanı ve Kayapa OSB Başkan Vekili İlker Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 yılının kimya sektörü bakımından çok iyi geçtiğini söyledi.

Duran, özellikle dezenfektan, kolonya ve sabun ihracatında ciddi artış görüldüğünü belirterek, "Dezenfektan, kolonya ve sabun ihracatı 2019 yılının tamamında 176 milyon 420 bin dolardı, sadece 2020'nin ilk 3 çeyreğinde aynı ürünlerde rakam 355 milyon 858 bin dolara ulaştı. Görülüyor ki sadece bu üç üründe bile Türkiye ihracatı 2 katın üzerine çıkmıştır." dedi.

Sektörün özellikle "maske, mesafe, temizlik" üçlüsünün temizlik kısmında çok çeşitli üretim yaptığını dile getiren Duran, iç piyasada sıvı sabun, ıslak mendil, kolonya ve el dezenfektanı gibi ürünlerin tüketiminde ciddi artış olduğunu vurguladı.

"Yoğun talepte iyi sınav verdik"

Yoğun talepten dolayı kapasitelerini artırdıklarını bildiren Duran, "Biz üreticiler de kapasitelerimizi artırmak zorunda kaldık. Yoğun talepte iyi bir sınav verdik. Ürünlerimiz hiç karaborsaya düşmedi. Gece gündüz mücadele ederek halkımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Dünya standartlarında ürünler ortaya çıkardık." diye konuştu.

Duran, salgının tüm dünyayı etkilemeye devam ettiğini ve bundan dolayı temizlik konusunda dünyanın da ciddi hassasiyet ve talebinin olduğunu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Türk üreticileri olarak özellikle dezenfektan ürünlerinde talebi karşılamak için iç piyasadaki özverili çalışmamızı uluslararası arenada da gösterdik. Türk üreticiler dünyada tercih edilir hale geldi. Burada hükümetimizin izlediği politikalar da çok önemli, bizim önümüzü açtılar. Devletimiz özellikle sertifikasyon noktasında sürekli bizim yanımızda oldu. Taleplerimizi en kısa zamanda temin etmek için mücadele ettiler. Dolayısıyla biz de ülkemizi uluslararası arenada sektör olarak en iyi şekilde temsil ettik."

"Arkamıza aldığımız rüzgarı iyi değerlendirmek istiyoruz"

İlker Duran, hijyen sektörünün özellikle ekonominin sıkıştığı dönemde ülkeye can simidi olduğunu söyledi.

Salgının etkisiyle bazı sektörlerde gerileyen ihracatın kimya endüstrisinde 2'ye, 3'e katlandığını anlatan Duran, "Bu da tabii ülke ekonomisine ciddi anlamda döviz girdisi sağladı. Arkamıza bir rüzgar aldık, bunu iyi değerlendirmek istiyoruz. Sürdürebilir ve sürekli bir ivme yakalamak istiyoruz. İnşallah 2020'deki başarımızı 2021'e de aynı inançla taşıyacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni yıla umutlu gireceklerini vurgulayan Duran, firmaların altyapılarını, makine parkurlarını güçlendirdiğini bildirdi.

"İnovatif ürünlere de ağırlık veriyoruz"

Birçok firmanın yoğun taleplere hazırlıklı tesisler haline geldiğini, ayrıca sertifikasyon konusunda da altyapılarını ciddi anlamda güçlendirdiklerini aktaran Duran, şunları kaydetti:

"Sertifikasyon, uluslararası arenada çok önemli. Ürününüz ne kadar kaliteli olursa olsun, istenilen sertifikasyona sahip değilseniz uluslararası arenada tercih edilmiyorsunuz. Bu anlamda firmalarımızın birçoğu altyapılarını güçlendirdiler. İnşallah 2021'de olumlu tabloyu geliştirerek sürdürmek istiyoruz.

Dünya genelinde ekonomi toparlanmaya başladığı zaman ciddi anlamda fırsatları da beraberinde getirecektir. Bir taraftan özellikle hijyenle ilgili ürünlerimizi üretirken diğer yandan inovatif ürünlere de ağırlık veriyoruz. İnşallah ürünlerimizi çeşitlendirerek uluslararası arenada rekabet gücümüzü daha da artırmak istiyoruz. 2021 bizim için önemli fırsatlar barındırıyor. 2020'de sağladığımız başarıyı kalıcı hale getirmek için 2021'in çok daha önemli olduğunu düşünüyorum."

Türk hijyen sektörü, yakaladığı başarıyı sürdürmeyi hedefliyor
Türk hijyen sektörü, yakaladığı başarıyı sürdürmeyi hedefliyor
Türk hijyen sektörü, yakaladığı başarıyı sürdürmeyi hedefliyor
Türk hijyen sektörü, yakaladığı başarıyı sürdürmeyi hedefliyor

İlker Duran, İhracat, Ekonomi, Türk, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk hijyen sektörü, yakaladığı başarıyı sürdürmeyi hedefliyor - Son Dakika Ekonomi


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