Son dakika haber! Türk-İş Genel Başkanı Atalay: "İşveren ve hükümetin tebessüm ettirecek bir rakam getireceğini umut ediyoruz" - Son Dakika

Son dakika haber! Türk-İş Genel Başkanı Atalay: "İşveren ve hükümetin tebessüm ettirecek bir rakam getireceğini umut ediyoruz"

03.12.2020 14:25
Son dakika haber! Türk-İş Genel Başkanı Atalay:

Son dakika haberine göre Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret konusunda, "İşveren ve hükümetin, tebessüm ettirecek, evet diyeceğimiz bir rakam getireceğini umut ediyoruz" dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret konusunda, "İşveren ve hükümetin, tebessüm ettirecek, evet diyeceğimiz bir rakam getireceğini umut ediyoruz" dedi.

Başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi Türk-İş Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Türk-İş Genel Başkanı Atalay, bu sene Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na engelli bir kadın işçiyi aldıklarını belirterek, her sene komisyona farklı meslek gruplarından işçileri aldıklarını hatırlattı. Atalay, "Bugün de engelliler günü sebebiyle resmi Türk-İş üyesi bir kızımızı komisyona aldık. Asgari ücretle nasıl geçinemediğini, bir engellinin ne sıkıntılar yaşadığını işverenler ve hükümete bu toplantılarda anlatacak. Özellikle bu engellilerle ilgili bir talebim daha var. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde engelli bakanlığı var. Kısa zamanda ülkemizde de bir engelli bakanlığı kurulursa engelliler ve ülke için iyi olur" şeklinde konuştu.

"İşverenle hükümet bir araya gelince asgari ücreti istedikleri gibi çıkartıyorlar"

Atalay, "40 senedir de Türk-İş asgari ücretliler adına bunun bir tarafı, bir tarafı da 5 tane işveren, bir tarafı da hükümet. Maalesef 40 senedir de masadan 4 kere anlaşarak kalkmışız. Onun dışında 36 kere anlaşmadan masadan kalkmışız. Sebebi ise 15 kişilik bir komisyon, 5'i hükümet, 5'i işveren ve 5'i de biziz. 10 kişi bir araya geldiği zaman asgari ücret yürürlüğe giriyor. Asgari ücretlide örgütlü olarak çalışanların yüzde 1'i sendikalı, yüzde 99'u sendikasız olarak çalışıyor. İmkan olsa da tespit komisyonunda 5 tane asgari ücretle çalışan işçi komisyonda olsa. Bu sene ilk defa asgari ücret komisyonuna katılmasak mı diye konuştuk. Çünkü işverenle hükümet bir araya gelince asgari ücreti istedikleri gibi çıkartıyorlar" ifadelerini kullandı.

"DİSK ve HAK-İŞ'in temsilcileriyle bir toplantı yaptık"

Türkiye'de çalışan asgari ücretlilerin yüzde 99'unun sendikasız olduğuna dikkat çeken Atalay, "Asgari ücretliler, organize sanayide, hizmet sektöründe, otelde, restoranda çalışanlar ve bunların yüzde 99'u sendikalı değil. Sendika olan yerde asgari ücret olmuyor. Asgari ücret başladığı zaman başlangıç ücreti olarak başladı. Devlet bunun altında ücret kimseye veremezsin diyor ama asgari ücret geçim ücreti oldu. 7 milyonun üzerinde insan bu ücretle geçiniyor. Asgari ücretle geçinilmediğini biz ve yaşayanlar biliyor. Bununla ilgili TÜİK her sene bir rakam açıklıyor ama TÜİK'in açıkladığı rakamı bile alamıyoruz. Bununla ilgili DİSK ve HAK-İŞ'in temsilcileriyle bir toplantı yaptık. Yarın da bununla ilgili ortak bir açıklama yapacağız ve nasıl hareket edeceğimizi komisyon tespit edecek" açıklamasında bulundu.

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda grev hakkı gibi bir yaptırımımız yok"

Yarın başlayacak görüşmelerde kamuoyunu tatmin edecek bir rakam beklediklerini dile getiren Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "İşveren ve hükümetin, tebessüm ettirecek, evet diyeceğimiz bir rakam getireceğini umut ediyoruz ve bekliyoruz. Bu rakamı getirirlerse masada bunlarla beraber hareket ederiz. Bunun dışında kabul edilmeyecek bir rakama ne evet deriz ne de konuşuruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda grev hakkı gibi bir yaptırımımız yok. Çünkü bunların yüzde 99'u bizim üyemiz değil. Kamuoyunun büyük bir bölümü bunun böyle olduğunu bilmiyor. Kafamızda bir rakam var. Komisyon üyeleri önümüzdeki günlerde Hak-İş ve DİSK'in kanaatini alıp açıklar" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

Açıklamaya Atalay'ın yanı sıra, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Tarım-İŞ Genel Başkanı İlhami Polat, Haber-İş Genel Başkanı Veli Solak ve Adalet Bakanlığı'nda temizlik işçisi olarak çalışan Türk-İş üyesi Özgül Yardımcı katıldı. - ANKARA

Son dakika haber! Türk-İş Genel Başkanı Atalay: İşveren ve hükümetin tebessüm ettirecek bir rakam getireceğini umut ediyoruz
Son dakika haber! Türk-İş Genel Başkanı Atalay: İşveren ve hükümetin tebessüm ettirecek bir rakam getireceğini umut ediyoruz
Son dakika haber! Türk-İş Genel Başkanı Atalay: İşveren ve hükümetin tebessüm ettirecek bir rakam getireceğini umut ediyoruz
Son dakika haber! Türk-İş Genel Başkanı Atalay: İşveren ve hükümetin tebessüm ettirecek bir rakam getireceğini umut ediyoruz

Ergün Atalay, Asgari Ücret, Hükümet, Türk İş, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Türk-İş Genel Başkanı Atalay: 'İşveren ve hükümetin tebessüm ettirecek bir rakam getireceğini umut ediyoruz' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Emre Belözoğlu'ndan transfer müjdesi! Devre arasını işaret etti Kahramanmaraş'ta bir polisi şehit eden saldırgan Antalya'da tüyler ürperten cinayetin zanlısı çıktı Maradona'ya adadığı gol sonrası Messi'ye ceza geldi Son Dakika! Azerbaycan, Karabağ çatışmalarında 2 bin 783 askerini kaybetti Nagehan Alçı'nın hakim Hakkı Yalçınkaya'ya karşı "hakaret" suçundan yargılanmasına başlandı "50 yaşımda yetim kaldım" diyen VJ Bülent Çarıkçı isyan etti: Herkes ölebilir Son Dakika! Kahramanmaraş'ta otele baskın yapan polisle şüpheli arasında çatışma çıktı: 1 polis yaralı, 1 polis şehit Adalet geç de olsa yerini buldu! Ömründen çalınan 4 yıl için 155 bin lira tazminat alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li vekile şehit cenazesindeki fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li vekile şehit cenazesindeki fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor         
14:56
Sakatlanan Haaland, ocak ayına kadar forma giyemeyecek Sakatlanan Haaland, ocak ayına kadar forma giyemeyecek         
14:27
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısındaki ifadeleri nedeniyle Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısındaki ifadeleri nedeniyle Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı         
14:08
-20 derecede otobüs bekliyorlar! Sarıkamış Belediyesi'nin koyduğu kapalı durakların kilitli olması vatandaşı isyan ettirdi -20 derecede otobüs bekliyorlar! Sarıkamış Belediyesi'nin koyduğu kapalı durakların kilitli olması vatandaşı isyan ettirdi         
13:54
Yılbaşı çekilişinin son talihlisi zaman aşımına 28 gün kala ortaya çıktı Yılbaşı çekilişinin son talihlisi zaman aşımına 28 gün kala ortaya çıktı         
13:33
Kadir Şeker'i cezaevinde ziyaret eden arkadaşı anlattı: 'Öylece çekip gidemezdim' derken gözleri doldu Kadir Şeker'i cezaevinde ziyaret eden arkadaşı anlattı: 'Öylece çekip gidemezdim' derken gözleri doldu         
12:22
Gizemi çözülemeyen metal monolit bu kez de Kaliforniya'da bulundu Gizemi çözülemeyen metal monolit bu kez de Kaliforniya'da bulundu         
12:20
Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu         
11:53
Bankayı soymak istedi, pişman olup polise teslim oldu Bankayı soymak istedi, pişman olup polise teslim oldu         
11:41
Hiç gitmediği İstanbul'da, otoyol geçiş cezası yedi Hiç gitmediği İstanbul'da, otoyol geçiş cezası yedi         
11:36
Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu         
11:21
Turistlerin çekildiği sahillerde yunuslardan görsel şov! Vatandaşlar telefonlara sarıldı Turistlerin çekildiği sahillerde yunuslardan görsel şov! Vatandaşlar telefonlara sarıldı         
11:03
2 bin liraya satın aldığı traktöre gözü gibi bakıyor: Sesini duyan benim geldiğimi anlıyor 2 bin liraya satın aldığı traktöre gözü gibi bakıyor: Sesini duyan benim geldiğimi anlıyor         
10:59
Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı         
10:52
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz açıkladı! 14 günlük karantina süresi 21 güne çıkabilir Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz açıkladı! 14 günlük karantina süresi 21 güne çıkabilir         
10:34
Brezilya'da hamile taklidi yapan kadın karpuz kabuğunda kilolarca uyuşturucu kaçırmış Brezilya'da hamile taklidi yapan kadın karpuz kabuğunda kilolarca uyuşturucu kaçırmış         
10:30
Son seçim anketinde büyük sürpriz! Rakamlar en çok Bahçeli'nin hoşuna gidecek Son seçim anketinde büyük sürpriz! Rakamlar en çok Bahçeli'nin hoşuna gidecek         
09:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 15:11:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Türk-İş Genel Başkanı Atalay: "İşveren ve hükümetin tebessüm ettirecek bir rakam getireceğini umut ediyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei