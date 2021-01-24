Türk kargo gemisine korsan saldırısı: 1 ölü, 15 rehine - Son Dakika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Nijerya'nın Lagos kentinin 180 mil açığında Liberya bayraklı Mozart gemisine deniz haydutlarınca düzenlenen saldırıda Azerbaycan uyruklu 1 personelin öldürüldüğünü, 15 Türk personelin de rehin alındığını açıkladı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "23 Ocak 2021 günü saat 10.36 TSİ'de Nijerya Lagos'a yaklaşık 180 mil açığında Liberya bayraklı Mozart isimli gemiye deniz haydutları saldırmıştır. Gemi personeli güvenli alana kendilerini kilitlemişler. Ancak deniz haydutları 5- 6 saat uğraş sonucunda güvenli alan kapısını kırarak toplam 19 personel arasından 15 Türk personeli yanlarına rehin alarak gemiyi terk etmişler. Arbede esnasında Azerbaycan uyruklu 1 personel öldürülmüş olup gemi üzerinde 3 kendi personeli ile birlikte Gabon Port- Gentil limanına doğru hareket halindedir. Gemide halihazırda deniz haydutu bulunmamakta olup, söz konusu limana 24 Ocak 2021 tarihi saat 09.00'da ulaşması beklenmektedir" denildi.Bölgedeki deniz haydutluğuyla ilgilenen yerlere gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Gemiyi işleten Boden Denizcilik tarafından Liberya bayrak temsilcisi, o bölgedeki deniz haydutluğu faaliyetleri ile ilgilenen Maritime Domain Awareness Trade - Gulf of Guinea (MDAT-GoG), gemi sahibi sigorta kuruluşu bilgilendirilmiş, medya ve basın sözcüsü ile iletişime geçilmiştir. Ayrıca İngiltere merkezli Kriz Yönetimi Merkezi aktif hale getirilmiş, sigortacısı bilgilendirilerek ve sigortacının devreye girmesi sağlanmıştır. Olay merkezimiz tarafından takip edilmektedir" ifadeleri yer aldı.

Haber: ANKARA,