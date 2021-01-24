Türk kargo gemisine korsan saldırısı: 1 ölü, 15 rehine - Son Dakika

Türk kargo gemisine korsan saldırısı: 1 ölü, 15 rehine

24.01.2021 00:33
Türk kargo gemisine korsan saldırısı: 1 ölü, 15 rehine, System.String[]

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Nijerya'nın Lagos kentinin 180 mil açığında Liberya bayraklı Mozart gemisine deniz haydutlarınca düzenlenen saldırıda Azerbaycan uyruklu 1 personelin öldürüldüğünü, 15 Türk personelin de rehin alındığını açıkladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Nijerya'nın Lagos kentinin 180 mil açığında Liberya bayraklı Mozart gemisine deniz haydutlarınca düzenlenen saldırıda Azerbaycan uyruklu 1 personelin öldürüldüğünü, 15 Türk personelin de rehin alındığını açıkladı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "23 Ocak 2021 günü saat 10.36 TSİ'de Nijerya Lagos'a yaklaşık 180 mil açığında Liberya bayraklı Mozart isimli gemiye deniz haydutları saldırmıştır. Gemi personeli güvenli alana kendilerini kilitlemişler. Ancak deniz haydutları 5- 6 saat uğraş sonucunda güvenli alan kapısını kırarak toplam 19 personel arasından 15 Türk personeli yanlarına rehin alarak gemiyi terk etmişler. Arbede esnasında Azerbaycan uyruklu 1 personel öldürülmüş olup gemi üzerinde 3 kendi personeli ile birlikte Gabon Port- Gentil limanına doğru hareket halindedir. Gemide halihazırda deniz haydutu bulunmamakta olup, söz konusu limana 24 Ocak 2021 tarihi saat 09.00'da ulaşması beklenmektedir" denildi.Bölgedeki deniz haydutluğuyla ilgilenen yerlere gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Gemiyi işleten Boden Denizcilik tarafından Liberya bayrak temsilcisi, o bölgedeki deniz haydutluğu faaliyetleri ile ilgilenen Maritime Domain Awareness Trade - Gulf of Guinea (MDAT-GoG), gemi sahibi sigorta kuruluşu bilgilendirilmiş, medya ve basın sözcüsü ile iletişime geçilmiştir. Ayrıca İngiltere merkezli Kriz Yönetimi Merkezi aktif hale getirilmiş, sigortacısı bilgilendirilerek ve sigortacının devreye girmesi sağlanmıştır. Olay merkezimiz tarafından takip edilmektedir" ifadeleri yer aldı.

Haber:  ANKARA,


Denizcilik, Azerbaycan, Liberya, Türk, Sadece Haberler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türk kargo gemisine korsan saldırısı: 1 ölü, 15 rehine - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İbo Show'da Ebru Yaşar'ın eski görüntülerine İbrahim Tatlıses'ten esprili yorum: Değişmemişsin Yine çukura takılıp düşen Orhan Gencebay, bu kez parmağını kırdı Sağlık Bakanı Koca, haritayla paylaştı! İşte il il aşı olanların sayısı Şiddet iddialarını reddeden Özcan Deniz'e eski eşinden yanıt: Kimsenin kariyeriyle bir derdim olmadı Türk gemisine Gine Körfezi'nde korsan saldırısı! 1 gemici öldürüldü, 15 gemici kaçırıldı Erdoğan Bayraktar'dan çok konuşulacak Muharrem İnce paylaşımı! Yeni kurulacak partiye mi katılıyor? Güneşli havaları unutun! Kar geri geliyor, hafta boyunca sürecek 5 çocuğunu öldürüp evi ateşe veren kadın canına kıydı, bıraktığı not tüyler ürpertti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Türk gemisi için devrede! Tüm yetkililere talimat verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Türk gemisi için devrede! Tüm yetkililere talimat verdi         
00:37
Kız arkadaşına intihar mesajı atan genç için ekipler seferber oldu Kız arkadaşına intihar mesajı atan genç için ekipler seferber oldu         
23:49
Erdoğan'ın peş peşe görüşme yaptığı Saadet Partisi'nden ittifaka şartlı yeşil ışık Erdoğan'ın peş peşe görüşme yaptığı Saadet Partisi'nden ittifaka şartlı yeşil ışık         
23:09
Korsan saldırısına uğrayan Türk gemisinin kaptanı dehşet dolu anları anlattı Korsan saldırısına uğrayan Türk gemisinin kaptanı dehşet dolu anları anlattı         
22:23
Kuraklık tehlikesi sonrası yeni düzenleme hayata geçti! Binalarda yağmur suyu toplama sistemi artık zorunlu Kuraklık tehlikesi sonrası yeni düzenleme hayata geçti! Binalarda yağmur suyu toplama sistemi artık zorunlu         
22:04
Son Dakika: Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'in bu sezon forma giymesi için QPR ile anlaştı Son Dakika: Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'in bu sezon forma giymesi için QPR ile anlaştı         
21:05
'La Casa de Papel' dizisinin Tokyo'su Ursula Corbero, üstsüz pozlarıyla takipçilerini mest etti 'La Casa de Papel' dizisinin Tokyo'su Ursula Corbero, üstsüz pozlarıyla takipçilerini mest etti         
19:47
Alman uzmandan FETÖ'nün Alman uzmandan FETÖ'nün "karanlık yapısı" konusunda uyarı: İlluminati tarikatından daha tehlikeli         
18:33
Ankara oyun havası oynayan Aleyna Tilki'nin performansı takipçileri tarafından beğenilmedi Ankara oyun havası oynayan Aleyna Tilki'nin performansı takipçileri tarafından beğenilmedi         
16:10
Kanlı, kefenli modifiye araç emniyeti alarma geçti Kanlı, kefenli modifiye araç emniyeti alarma geçti         
15:39
Kurduğu sistem sayesinde 8 yıldır elektriğe tek kuruş para ödemiyor Kurduğu sistem sayesinde 8 yıldır elektriğe tek kuruş para ödemiyor         
14:19
Cardi B, alışverişe giderken giydiği kıyafetle görenleri şaşı etti Cardi B, alışverişe giderken giydiği kıyafetle görenleri şaşı etti         
12:20
İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım         
10:33
İkinci el araç piyasasında fiyatlar şubat sonu yükselecek İkinci el araç piyasasında fiyatlar şubat sonu yükselecek         
10:01
Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi         
09:48
Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu         
09:43
Koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek ve eşi, sosyal medyada topa tutuldu Koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek ve eşi, sosyal medyada topa tutuldu         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2021 00:58:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk kargo gemisine korsan saldırısı: 1 ölü, 15 rehine - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei