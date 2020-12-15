Son dakika haber! Türk Kızılay'dan çocuklara eğitim desteği - Son Dakika

Türk Kızılay Antakya Çocuk ve Gençlik Merkezi eğitimden uzak kalan çocuklara destek veriyor.

Kızılay ekipleri, ailelerden gelen eğitim destek talepleri doğrultusunda evlere ziyaret gerçekleştiriyor.

Burada okul çağında olan ve eğitimden uzak kalan çocuklarla ilgilenen görevliler, çocukların eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı oluyor.

Ekipler ayrıca, çocuklarla zaman geçirip psikososyal destek sağlıyor.