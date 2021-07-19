Türk Kızılay'dan Van'daki selden zarar gören vatandaşlara gıda ve kıyafet yardımı - Son Dakika

Van'da Türk Kızılay Erciş Şubesince, şiddetli yağış nedeniyle taşkın meydana gelen 13 kırsal mahallede zarar gören vatandaşlara gıda, temizlik malzemesi, et ve kıyafet yardımında bulunuldu.

Kızılay gönüllüleri, yardım kolilerini söz konusu mahallelere götürerek ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

Kızılay gönüllüsü Mevlüt Selçuk, selin meydana geldiği mahalleleri gezdiklerini söyledi.

Yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını belirten Selçuk, "Rabbim bu tür felaketlerden tüm vatandaşlarımızı korusun. Biz Kızılay olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Selin olduğu günden beri vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Çetintaş Mahallesi sakini Yıldız Baran da Kızılay'ın bayram öncesi kendilerine yardımda bulunduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Ömer Matur da taşkın yaşandığı andan itibaren devlet kurumları ve belediye ekiplerinin kendilerine yardımcı olduğunu aktararak, "Kepçelerle sulara yol açtılar. Yoksa sonuç çok daha sıkıntılı olacaktı. Evimiz su aldı halılarımız çamur içerisinde kaldı. Şu anda da Kızılay ekipleri gelerek bize yardımda bulundu. Allah devletimizden, Kızılayımızdan razı olsun." diye konuştu.