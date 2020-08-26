Son dakika haber... Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi çocuk ve yetişkinler için hijyen kiti dağıttı - Son Dakika

Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi tarafından, il genelinde çocuk ve yetişkinler için 2 bin 200 hijyen kiti dağıtıldı.

Merkezin Müdürü Onur Karataş, AA muhabirine, Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bu kapsamda, özellikle kronik rahatsızlığı olan ihtiyaç sahibi kişilerle çocuklara toplam 2 bin 200 hijyen kiti dağıtımı gerçekleştirdiklerini ifade eden Karataş, ayrıca saha çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini kaydetti.

Türkiye genelinde 16 merkezde çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Karataş, ailelere salgın hakkında bilgilendirme çalışmasının yapıldığını da belirtti.