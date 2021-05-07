Kastamonu'da Genç Türk Kızılay gönüllüleri tarafından sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle görevi başındaki güvenlik güçlerine iftar sonrası çay ve ikramlarda bulunuldu.

Kastamonu Genç Kızılay ekipleri, kent merkezindeki kontrol noktalarında görevi başındaki polis ve bekçilere ziyaretlerde bulundu. Polislerle bir süre sohbet eden genç Kızılay üyeleri, çay ve çeşitli yiyecekler ikram etti.

Genç Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Tuğçe Gülşen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kızılayın kuruluşundan beri nerede ihtiyaç varsa orada olmaya çalıştığını söyledi.

Kolluk kuvvetlerinin özverili şekilde çalıştığını aktaran Gülşen, "Bu akşam kolluk kuvvetlerimize çay ikramında bulunduk. Kendileri pandeminin başından beri uzun zamandır tıpkı sağlık görevlileri gibi bizim için mücadele ediyor. Biz de onları unutmadığımızı göstermek için iftarın ardından ufak ikramlarda bulunduk." dedi.

Kızılayın her zaman insanların yanında olduğunu vurgulayan Gülşen, "Kolluk kuvvetleri ailelerinden uzakta yaz demeden kış demden çalışıyor. Bizler de genç Kızılay olarak onların yanında olduğumuz göstermek için buraya geldik. Umarım onları mutlu etmişizdir." diye konuştu.