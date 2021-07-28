Kızılay afet ekipleri Manavgat'ta - Son Dakika

Türk Kızılay'ı yangınla mücadele için afet uzmanlarını Manavgat'a gönderdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde farklı noktalarda çıkan yangınların ardından Kızılay afet uzmanlarını bölgeye yönlendirdi. Bölgede çalışma yürüten ekiplere ve mağdur olan vatandaşlar için 25 kişilik afet uzmanı ve gönüllülerinden oluşan ekip görev yapacak.

"Beslenme İhtiyacını karşılayacak"

Kızılay, İzmir, Adana, Antalya, Denizli ve Isparta'dan 5 mobil beslenme aracını ve 1 sahra mutfağını da sevk etti. Kumanya, su gibi acil beslenme kiti hazırlığı da yapan Kızılay bölgeye görevlendirdiği ekipmanlarıyla 20 bin 400 öğün/kişi kapasiteli beslenme hizmeti verebilecek. - ANKARA