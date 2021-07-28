Üye Girişi
Kızılay afet ekipleri Manavgat'ta - Son Dakika

Kızılay afet ekipleri Manavgat'ta

28.07.2021 18:35
Kızılay afet ekipleri Manavgat'ta, System.String[]

Türk Kızılay'ı yangınla mücadele için afet uzmanlarını Manavgat'a gönderdi.

Türk Kızılay'ı yangınla mücadele için afet uzmanlarını Manavgat'a gönderdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde farklı noktalarda çıkan yangınların ardından Kızılay afet uzmanlarını bölgeye yönlendirdi. Bölgede çalışma yürüten ekiplere ve mağdur olan vatandaşlar için 25 kişilik afet uzmanı ve gönüllülerinden oluşan ekip görev yapacak.

"Beslenme İhtiyacını karşılayacak"

Kızılay, İzmir, Adana, Antalya, Denizli ve Isparta'dan 5 mobil beslenme aracını ve 1 sahra mutfağını da sevk etti. Kumanya, su gibi acil beslenme kiti hazırlığı da yapan Kızılay bölgeye görevlendirdiği ekipmanlarıyla 20 bin 400 öğün/kişi kapasiteli beslenme hizmeti verebilecek. - ANKARA

Manavgat, Kızılay, Yangın, Türk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kızılay afet ekipleri Manavgat'ta - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray, Patrick van Aanholt'la 3 yıllık anlaşma sağladı 19:01 Son Dakika: Galatasaray, Patrick van Aanholt'la 3 yıllık anlaşma sağladı Ters şeride giren otomobil servis aracıyla çarpıştı: 14 yaralı 18:08 Ters şeride giren otomobil servis aracıyla çarpıştı: 14 yaralı Nöbetçi noterlik uygulaması bu hafta sonundan itibaren yeniden başlıyor 18:01 Nöbetçi noterlik uygulaması bu hafta sonundan itibaren yeniden başlıyor
3 yıl önce işlenen Büyükşen çifti cinayeti azmettiricisi sevgilisine 17:49 3 yıl önce işlenen Büyükşen çifti cinayeti azmettiricisi sevgilisine "Canını sıkanları öldürttüm" demiş Şehit ağabeyinin 17:40 Şehit ağabeyinin "Darbeden önce 'başbakan olacağım' dediniz mi?" sorusuna Akşener'den yanıt: Doğru değil 17:34 "Bana itaat sözü verdiniz" diyen Oğuzhan Asiltürk'e Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu cevap verdi
Alevi ve Bektaşi derneklerinden İBB'ye festival ismi tepkisi: Eğlence programına bu isim koyulmaz 17:12 Alevi ve Bektaşi derneklerinden İBB'ye festival ismi tepkisi: Eğlence programına bu isim koyulmaz Canlı yayına bağlanan genç kızdan kan donduran iddia: Annemi babam öldürdü 16:45 Canlı yayına bağlanan genç kızdan kan donduran iddia: Annemi babam öldürdü

Son Dakika Haberleri
17:55 Manavgat'ta yangın nedeniyle tahliye edilen Kalemler Mahallesi küle döndü
17:40 Cengiz Ünder adeta şov yaptı! Muhteşem çalımıyla izleyenleri mest etti
17:37 E-5'te yavaşlayan araç zincirleme kazaya sebep oldu! 5 araç birbirlerine girdi: 1'i ağır, 4 yaralı
17:34 "Bana itaat sözü verdiniz" diyen Oğuzhan Asiltürk'e Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu cevap verdi
17:21 Müşteri kılığına giren polis, fuhuş operasyonu düzenledi
17:18 Sarı-kırmızılı kulüp Berkan Kutlu'yu aldı! 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı
17:15 Manavgat'ta yaşanan can telaşı fotoğraf karelerini yansıdı
16:49 Adana cehennemi yaşıyor! Termometreler bugün 47 dereceyi gösterdi
16:47 Başarılı tenisçi Medvede aşırı sıcaklardan patladı: Ölseydim kim hesap verecekti?
16:21 Ahmet Nur Çebi müjdeyi verdi! Beşiktaş, Ghezzal ve Rosier'i kadrosuna kattı
Son Dakika: TFF Sağlık Kurulu, 5 maddelik stadyumlara seyirci giriş şartlarını açıkladı Son Dakika: TFF Sağlık Kurulu, 5 maddelik stadyumlara seyirci giriş şartlarını açıkladı         
19:16
Fatih Karagümrük, Jimmy Durmaz transferi için Galatasaray'la her konuda anlaşma sağladı Fatih Karagümrük, Jimmy Durmaz transferi için Galatasaray'la her konuda anlaşma sağladı         
18:12
"Bugün beni beklemeyin" diyen yaşlı adam mezarlıkta ölü bulundu         
18:04
Manavgat'ta yangın nedeniyle tahliye edilen Kalemler Mahallesi küle döndü Manavgat'ta yangın nedeniyle tahliye edilen Kalemler Mahallesi küle döndü         
17:56
Cengiz Ünder adeta şov yaptı! Muhteşem çalımıyla izleyenleri mest etti Cengiz Ünder adeta şov yaptı! Muhteşem çalımıyla izleyenleri mest etti         
17:40
Kene belası yine hortladı! Genç kadın, hastanede hayatını kaybetti Kene belası yine hortladı! Genç kadın, hastanede hayatını kaybetti         
17:37
Müşteri kılığına giren polis, fuhuş operasyonu düzenledi Müşteri kılığına giren polis, fuhuş operasyonu düzenledi         
17:22
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada 2 sürücü can verdi İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada 2 sürücü can verdi         
16:47
Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı         
16:33
Sri Lanka'da bir evin arka bahçesinde 100 milyon dolar değerinde safir taşı bulundu Sri Lanka'da bir evin arka bahçesinde 100 milyon dolar değerinde safir taşı bulundu         
15:14
Nefes almak zorlaşacak! İstanbul'da 31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında hissedilen sıcaklık 50 derece olacak Nefes almak zorlaşacak! İstanbul'da 31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında hissedilen sıcaklık 50 derece olacak         
15:10
Son Dakika: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını çıktı! 3 mahalle boşaltıldı Son Dakika: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını çıktı! 3 mahalle boşaltıldı         
14:19
Milli Takım'ın eski futbolcusu Emre Aşık, çocuklarına şiddet uygulamaktan hapis cezası aldı Milli Takım'ın eski futbolcusu Emre Aşık, çocuklarına şiddet uygulamaktan hapis cezası aldı         
14:15
İstanbul'da tepki toplayan olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi İstanbul'da tepki toplayan olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi         
13:28
Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım         
13:23
Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu         
10:59
Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2021 19:30:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kızılay afet ekipleri Manavgat'ta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement