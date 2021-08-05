Son dakika haber: Türk Kızılay Mersin Şubesi orman yangınlarından etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Türk Kızılay Mersin Şubesi, "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilen Silifke ve Aydıncık ilçelerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Türk Kızılay Mersin Şube Başkanı Muharrem Köse, yaptığı yazılı açıklamada, 13 ilçenin Türk Kızılay başkanlarıyla çalışmaların yürütülmesine yönelik koordinasyon toplantısı gerçekleştirildiğini belirtti.

Bölgede 300 kişilik gönüllü ekibiyle vardiya sistemiyle 24 saat çalıştıklarını ifade eden Köse, gönüllülerin, Silifke'de kumanya üretimi yapılan aşevi, Yeşilovacık Mahallesi ve Aydıncık ilçesindeki toplanma alanlarıyla ikram araçlarında yoğun olarak hizmet verdiğini kaydetti.

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Meriç Yılmaz'ın da afet bölgelerine gelerek incelemelerde bulunduğunu aktaran Köse, "Yaraların sarılma sürecine girdiğimiz bu dönemde, hayırsever vatandaşlarımızın bağışlarını, Türk Kızılay olarak yapacağımız yardım içeriğini ve usulünü doğru tespit etmemiz için yürüttüğümüz çalışmalar devam etmektedir. Bu vesileyle bağışta bulunacak vatandaşlarımızın bizimle irtibata geçmesini rica ediyorum." ifadesini kullandı.

"Kızılay Anneleri" grubuyla afetzedelere yönelik geçmiş olsun ziyaretleri yapacaklarını dile getiren Köse, Genç Kızılay gönüllüleriyle aktiviteler düzenleyerek afet bölgelerinde vatandaşlar ve çevrenin yeniden toparlanması sürecinde farkındalık oluşturacaklarını kaydetti.

Köse, Genç Kızılay gönüllülerinin Manavgat'taki yardım çalışmalarına katılmak üzere 8 Ağustos'ta yola çıkacağını bildirdi.