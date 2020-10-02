Son dakika haber! Türk Kızılay ve Genç Kızılay Ankara temsilciliği tarafından 'Dünya Çocuk Günü' kutlandı - Son Dakika

Türk Kızılay ve Genç Kızılay Ankara temsilciliği tarafından, Keçiören Çocuk Koruma Merkezi'nde Dünya Çocuk Günü kapsamında 'Bir Dünya Bırakın Biz Çocuklara' etkinliği düzenlendi.

'Dünya Çocuk Günü' fikri 1925 yılında Cenevre'de 54 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen konferansla kabul edildi. Birçok ülkede farklı günlerde kutlanmaya devam eden 'Dünya Çocuk Günü'nü 1 Ekim Perşembe günü Türk Kızılay ve Genç Kızılay Ankara temsilciliği tarafından, Keçiören Çocuk Koruma Merkezi'nde kutlandı.

'Bir Dünya Bırakın Biz Çocuklara' adlı etkinlikte Türk Kızılay ve Genç Kızılay Ankara Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, "Çocuklarımız atölye çalışmalarında farklı yeteneklerini ortaya koyarken bir yandan da Bubble Show ile eğlenceli vakit geçirdiler. Etkinlik sonunda ise çocuklarla pasta keserek çocuklar arasında ortak duyguların oluşmasını, farklı milletlerden çocukların barış içinde yaşama özlemlerinin pekişmesi sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA