Son dakika haber! Türk Kızılaydan yangınzede aileye yardım - Son Dakika

Türk Kızılay, Taşköprü'de çıkan yangın sonucu evsiz kalan aileye yardımda bulundu.

Kızılay Taşköprü Şubesi gönüllüleri, geçtiğimiz günlerde ilçeye bağlı Dere köyü Kızılcaelma Mahallesi'nde çıkan yangında iki katlı evleri yanan Tekeci ailesini ziyaret etti.

Köydeki başka bir evde kalmaya başlayan aileye Kızılay tarafından gıda, giyecek ve bazı mutfak malzemesi yardımında bulunuldu.

Fettih Tekeci'ye ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Taşköprü ve Hanönü itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürülmüştü.