Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Sağlık Bilim Kurulunun beşinci videokonferans toplantısında, önceki toplantılarda alınan kararların takibinin yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi ve aşılama süreciyle ilgili deneyimler paylaşıldı.

Türk Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman'ın moderatörlüğünde yapılan toplantıya, Sağlık Bakan Yardımcısı ve Sağlık Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Azerbaycan Cumhuriyeti Sağlık Bakan Yardımcısı ve Baş Sıhhi Doktoru Dr. Viktor Gasimov, Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Bakyt Dzangaziev, sağlık bilim kurulu üyeleri ve yetkililer katıldı.

Kocaman, burada yaptığı konuşmada, Türk Konseyi ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) arasında sağlık alanında gerçekleştirilen iş birliğinin yanı sıra sekretarya tarafından yürütülen son çalışma ve faaliyetler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Bakan Yardımcısı Alp Meşe de Türkiye'de aşı çalışmalarındaki son gelişmeler hakkında bilgi vererek, Türkiye'nin dünyadaki en gelişmiş aşı takip sistemlerinden birine sahip olduğunu bildirdi. Alp Meşe, Türk tarafının sistemle ilgili bilgi paylaşımına ve üye devletlere yardımcı olmaya hazır olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 aşısıyla ilgili tüm konular ve sorular için bir internet sitesi hazırladığını aktaran Alp Meşe, sitenin kısa sürede kamuoyunun kullanımına sunulacağını da katılımcılara aktardı.

Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Arzu Topeli İskit de yoğun bakım ünitelerinde Kovid-19 hastalarının tedavisi konulu sunum yaparak, salgınla mücadelede tedavi yöntemleri ve istatistikler hakkında detaylı bilgi verdi.

Ankara Şehir Hastanesi'nden Dr. Afşin Emre Kayıpmaz ise aşıların planlanmasının lojistiği ve aşılama için öncelik gruplarının belirlenmesi konulu sunumunda, katılımcılara Türkiye'nin önümüzdeki dönem aşılama sürecine ilişkin stratejisi hakkında bilgi verdi.

Sunumların ardından, Türkiye'de Kovid-19 aşılama süreci, aşı öncelik gruplarının belirlenmesi, aşının yan etkileri, aşı etkinliği ve pandemiye ilişkin diğer konular hakkında soru cevap oturumu düzenlendi.

Taraflar, Ocak 2021'de Sağlık Bilim Kurulunun bir sonraki toplantısını ve salgın sonrası dönemde epidemiyolojik sürveyans stratejisi ve Kovid-19 için laboratuvar gözetimi ve enfeksiyon kontrolü konularında çevrimiçi eğitimler düzenlenmesi konusunda mutabık kaldı.