Son dakika haber... Türk Konseyi Zirvesi'nde, Konseyin Türk dünyasının değerlerinin ve çıkarlarının bölgesel ve uluslararası arenada daha fazla tanıtılmasındaki ve... - Son Dakika

Son dakika haber... Türk Konseyi Zirvesi'nde, Konseyin Türk dünyasının değerlerinin ve çıkarlarının bölgesel ve uluslararası arenada daha fazla tanıtılmasındaki ve...
31.03.2021 16:37
Bir son dakika haberine göre Türk Konseyi Zirvesi'nde, Konseyin Türk dünyasının değerlerinin ve çıkarlarının bölgesel ve uluslararası arenada daha fazla tanıtılmasındaki ve desteklenmesindeki rolünü artırma niyetleri teyit edildi.
Türk Konseyi Zirvesi'nde, Konseyin Türk dünyasının değerlerinin ve çıkarlarının bölgesel ve uluslararası arenada daha fazla tanıtılmasındaki ve desteklenmesindeki rolünü artırma niyetleri teyit edildi.
Türk, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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