Son dakika haber... Türk Ocakları'ndan savaş mağduru Kırım Tatar Türklerine giyim yardımı - Son Dakika

Türk Ocakları Edirne Şubesi, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sonrası Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla tahliye edilerek Türkiye'ye getirilen Kırım Tatar Türklerine, giyim ve hijyen malzemesi yardımında bulundu.

Şube Başkanı Yakup Öz ve yönetim kurulu üyeleri, Kredi ve Yurtlar Kurumu ve Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Uygulama Otelinde misafir edilen Kırım Tatar Türklerini ziyaret etti.

Şube üyelerinin destekleriyle toplanan giyim ve hijyen malzemelerini dağıtan Öz ve beraberindekiler, savaş mağduru kadın ve çocuklarla bir süre sohbet etti.

Öz, Kırım Tatar Türklerine her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Destek ve yardımların süreceğini aktaran Öz, "Kırım Tatar Türkü kardeşlerimizi misafir edildikleri yerlerde ziyaret ettik. Topladığımız yardımları kendilerine teslim ettik. Yardımlar ve emekleri için üyelerimize teşekkür ederiz. Yardımlarımız devam edecektir." ifadelerini kullandı.