Son dakika haber: Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünde şehitler unutulmadı - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyet, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cebeci Polis Şehitliğini ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, Aktaş'ın anıta çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Özel harekat polislerinden oluşan manga, şehitler için saygı atışı yaptı.

Daha sonra Emniyet Genel Müdürü Aktaş, şehitlik anı defterine şunları yazdı:

"Aziz şehitlerimiz, rengini sizlerin kanından alan bayrağımızın gölgesi altında, sizlerin destansı mücadelenizden aldığımız feyz ve ilhamla milletimize aşk ve sadakatle hizmet etmenin gururunu yaşarken, devletimizin bekası ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için kararlılık ve azimle yolumuza devam etmekteyiz. Hiç şüphesiz ki sizlerin cesaret ve vatan aşkı, bin yıllık medeniyetin sorumluluğu, şanlı tarihimizin bize yüklediği misyon, bu kararlılıkta yolumuzu aydınlatırken, rehber edindiğimiz 16 Türk devletinin birikimi ve tecrübesi de bizlere büyük bir güç katmaktadır.

Her biri ayrı bir destan olan ve tarihe geçen kahramanlıklarınız, ebediyete kadar baki kalacak Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin en güçlü teminatıdır. 176. yılına erişmenin onur ve gururunu yaşayan, devletimizin bekasını, milletimizin huzur ve güvenliğini her şeyin üstünde tutan Türk Polis Teşkilatımızın her bir mensubu, bütün şer odaklarına karşı mücadelesine canla, başla devam edecek ve sizler gibi bu uğurda şehit olmayı da şeref sayacaktır.

Rahat uyuyun, Peygamber Efendimize komşu olarak uğurladığımız sizlerin aziz hatıralarını saygı ve gururla yaşatacak, bizlere emanet olan kıymetli ailelerinizi gözümüz gibi koruyacak ve tarihin altın sayfalarına geçen mücadelelerinizi gelecek nesillere anlatmayı görev sayacağız.

Türk Polis Teşkilatımızın 176. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle aziz hatıralarınız önünde saygı, rahmet ve hürmetle eğiliyor, vatanseverliğinizle aydınlattığınız bu nurlu yoldan sapmadan gerektiğinde aynı fedakarlığı göstereceğimizin sözünü huzurlarınızda bir kez daha veriyoruz.Teşkilatımız ve milletimiz sizlere daima şükran borçludur. Ruhunuz şad olsun."

Program, Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından şehitlerin mezarlarına karanfil bırakılmasıyla sona erdi.