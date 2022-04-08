Son dakika haber! Türk Polis Teşkilatının 177'inci kuruluş yıl dönümü - Son Dakika

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Türk Polis Teşkilatı'nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğini, huzur ve güvenliğini korumayı başarmış büyük ve güçlü bir teşkilat olduğunu belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"Geçmişi şan, şeref ve kahramanlıklarla dolu, gücünü kanunlardan, desteğini ise milletimizden alan Türk Polis Teşkilatımız kurulduğu günden bu yana, kutsal vatan topraklarının dört bir tarafında devletimizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü koruma, huzur ve güven ortamını temin etme konusunda zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin disiplinli, dürüst ve özverili çalışma anlayışıyla görevini en iyi şekilde yerine getirmektedir."

Gürkan, Türk Polis Teşkilatı'nın her dönem kendini geliştirdiğini, yenilenen teknoloji ile kendini güçlendirdiğini bildirdi.

Türk polisinin fedakarca görev yaptığını ifade eden Gürkan, şu ifadeleri kullandı:

"Ülke bütünlüğüne zarar verecek her türlü faaliyetin önüne geçme konusunda ciddi bir görev üstlenen Türk Polis Teşkilatı almış olduğu bu sorumluluk bilinci ile görevini eksiksiz ve şeffaf bir şekilde yerine getirirken, aynı zamanda halkımızın her türlü hizmetine koşmaktadır. Halkımızın güvenini ve takdirini kazanmış olan Türk Polis Teşkilatı, gelecek için umut olmaya devam edecektir.

Bu anlayışla görevlerini yerine getiren tüm emniyet mensuplarına özverili ve fedakarca çalışmalarından dolayı tekrar teşekkür ediyor, görevlerini yaparken şehit olan Emniyet Teşkilatı mensuplarına Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar temennisiyle, tüm polis teşkilatımıza görevlerinde başarılar diliyorum."