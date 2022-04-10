Son dakika haberi: KIRKLARELİ - Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika
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Son dakika haberi: KIRKLARELİ - Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü

10.04.2022 10:58

Son dakika gündem haberi: Kırklareli'nde Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

Kırklareli'nde Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki törene, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Genel Meclis Başkanı Aydın Karakoç katıldı.

Törende, İl Emniyet Müdürü Çengeloğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Çengeloğlu konuşmasında, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümünün kutlu olmasını diledi.

Türk polis teşkilatının gece gündüz 24 saat görevi başında olduğunu ifade eden Çengeloğlu, devletin emrinde, milletin hizmetinde ve hayatın merkezinde olmaya devam ettiğini vurguladı.

Polis teşkilatının Osmanlı'dan cumhuriyete, geçmişten geleceğe 177 yıldır görev yaptığını belirten Çengeloğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak için her türlü şer odaklarına karşı gece gündüz 24 saat bütün gücümüzle kararlılıkla ve hukuk çerçevesinde görevimizi yapıyoruz. Bu mukaddes görevi yaparken gerektiğinde kanımızı dökmekten de hiçbir zaman çekinmiyoruz, çekinmeyeceğiz. Aziz vatanımızın her köşesinde görev yaparken bu millet için toprağa düşmüş kahraman şehitlerimizi rahmetle, şanlı gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Türk polis teşkilatının mensubu olmaktan gurur duyan ve devletin emrinde, milletin hizmetin görevi başında olan bütün arkadaşlarıma da üstün gayret ve başarılar diliyorum."

Son dakika haberi: KIRKLARELİ - Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü
Son dakika haberi: KIRKLARELİ - Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü
Son dakika haberi: KIRKLARELİ - Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: KIRKLARELİ - Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: KIRKLARELİ - Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika
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