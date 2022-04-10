Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü nedeniyle törenler düzenlendi - Son Dakika

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Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla törenler gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Anıt Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler kapsamında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve ardından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç, burada yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının sadece Türkiye'de değil dünyada da saygın bir yeri olduğunu söyledi.

Vatanın birlik ve bütünlüğünün sağlanmasında önemli görevler üstlendiklerini vurgulayan Dinç, "Bizi bölmek için her fırsatı değerlendirmeye çalışan hainlere karşı mücadelemize tüm kararlılığımızla devam edeceğiz. 15 Temmuz hain darbe girişiminde devletimizin bütünlüğüne saldıran hainler emellerine ulaşamayıp bozguna uğradılar. Bilinmelidir ki, kahraman Türk polisi, terör ve örgüt suçlarıyla mücadelesini aralıksız sürdürecek." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Şehit Osman Küçükdilan İlkokulu öğrenci korosu, Polis Marşı ve Polis Akademisi Marşı'nı seslendirdi.

Ayrıca il genelinde düzenlenen "Polis ve 15 Temmuz" konulu resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Karaman

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve Karaman Polis Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Engin Öztürk tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona eren programa, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Jandarma Komutanı Jan. Albay Mustafa Çetinkaya, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Aksaray

Aksaray'da kutlamalar 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Niyazi Turgay'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Emniyet Müdürü Kolcu, POMEM Müdürü Niyazi Turgay ve beraberindeki heyet ile Vali Hamza Aydoğdu'yu makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Vali Hamza Aydoğdu Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Aydoğdu, "Bizler evimizde rahat uyurken sizler ailenizden ayrı kalarak bütün vatandaşlarımızın güveni ve huzuru için uykusuz günler geçiriyorsunuz. Biz size minnettarız. Rabbim kalbinize hiçbir şekilde hüzün vermesin, iyi ki varsınız." dedi.

Geçit töreninin ardından emniyet standını gezen Vali Hamza Aydoğdu, narkotik ve bomba arama köpeklerini bir süre severek birimlerin yürüttüğü iş ve işlemlerde kullanılan ekipmanlar hakkında bilgi aldı.

Afyonkarahisar

İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü (POMEM) Cengiz Sağlam ve Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü (PMYO) Mehmet Kunt tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona eren programa, polis memurları katıldı.