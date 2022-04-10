Son dakika haber: Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı

10.04.2022 15:02

Son dakika haber: Polislerin Bulvar Caddesi'nde taşıdıkları dev Türk bayrağıyla valiliğin önüne kadar yürümesi Valilik önünde Atatürk Anıtına çelenk sunulması Saygı Duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı okunması Polis kıyafeti giyen öğrencilerin İstiklal Marşı okuması Vali ve Belediye Başkanı Vekili İdris...

Polislerin Bulvar Caddesi'nde taşıdıkları dev Türk bayrağıyla valiliğin önüne kadar yürümesi

Valilik önünde Atatürk Anıtına çelenk sunulması

Saygı Duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı okunması

Polis kıyafeti giyen öğrencilerin İstiklal Marşı okuması

Vali ve Belediye Başkanı Vekili İdris Akbıyık'ın öğrencilere oyuncak ve kitap hediye etmesi HAKKARİ - Hakkari'de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası, törenlerle kutlandı. Hakkari'deki kutlamalar kapsamında Bulvar Caddesi'nde bir araya gelen polisler, taşıdıkları dev Türk bayrağıyla Valiliğin önüne kadar yürüdü.

Hakkari Valiliği önündeki törende İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Pınar, eşi Gökşen Pınar, müdür yardımcıları, polisler ve polis kıyafeti giyen Hacı Salih Şen İlkokulu birinci sınıf öğrencileri ile Vali ve Belediye Başkanı Vekili İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

Son dakika haber: Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı
Son dakika haber: Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı
Son dakika haber: Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı
Son dakika haber: Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı
Son dakika haber: Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı
Son dakika haber: Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı

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Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal Marşı, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı - Son Dakika
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