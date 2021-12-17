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BUDAPEŞTE - Türk polisi, Macaristan-Sırbistan ve Macaristan-Romanya sınırında görev yapacak - Son Dakika

BUDAPEŞTE - Türk polisi, Macaristan-Sırbistan ve Macaristan-Romanya sınırında görev yapacak

17.12.2021 15:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Macaristan ile imzalanan protokol kapsamında, Macaristan-Sırbistan ve Macaristan-Romanya sınırındaki hudut kapılarında Türk polisinin görev yapacağını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Macaristan ile imzalanan protokol kapsamında, Macaristan- Sırbistan ve Macaristan- Romanya sınırındaki hudut kapılarında Türk polisinin görev yapacağını söyledi.

Resmi ziyareti kapsamında Macaristan'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Macaristan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Dr. Sandor Pinter ile ikili görüşme gerçekleştirdi. İki Bakan daha sonra heyetler arası görüşmeye katıldı.

Görüşmeler sonrası, "Ortak Kolluk Faaliyetinde İş Birliğine ilişkin Mutabakat Muhtırası"nı imzalayan Soylu ve Pinter, ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın da katılımıyla bu yıl 11 Kasım'da Ankara'da düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) görüşmelerinde varılan mutabakat çerçevesinde bugün çok önemli bir anlaşmaya imza attıklarını söyledi.

Salgın, göç ve enerji sorunun küresel anlamda problem teşkil ettiğine, bunun yanı sıra bölgesel problemlerle de karşı karşıya kalındığına işaret eden Soylu, "Bu küresel problemlerin yanı sıra hepimizi ilgilendiren bölgesel sorunlar da var. Maalesef terör, uyuşturucu, sınırı aşan suçlar ve küresel bir problem olarak karşımızda duran siber suçlar. Bunlara karşı atmamız gereken en önemli adımlardan bir tanesi de bölgesel ve ülkeler arası iş birliği." diye konuştu.

Macaristan'ın ortaya koyduğu iradeyle çok kısa bir zamanda yapılan hazırlıkla bugünkü projenin hayata geçirildiğini belirten Soylu, kaçak göç, uyuşturucu ve sınırı aşan suçlarla mücadele için Türk ve Macar polisinin bugün ortak bir projede yer aldığını söyledi.

Soylu, "Bunu 2019'da Şubat ayında Sırbistan'la başlatmıştık. Yüzlerce göçmen yakalandı. Birçok uyuşturucu maddesi yakalandı ve sınırı aşan suçlara müdahale edildi. İnanıyorum ki, ilk önce Macaristan'ın 2 kapısında ardından da 3'üncü kapıda geçekleştirilecek bu iş birliğinde çok daha güçlü sonuçlar elde edilecektir." dedi.

Köklü bir geçmişe sahip Türkiye-Macaristan arasındaki ilişkilerin hem Türk hem de Macar hükümetlerinin attıkları adımlar neticesinde daha da güçlendiğini kaydeden Soylu, ayrıca kendisine ve heyetine gösterilen misafirperverlik için Macar Bakan'a teşekkür etti.

"Türkiye'nin bu teklifi için müteşekkiriz"

Pinter da konuşmasında, YDSK toplantısında iş birliği alanlarının görüşüldüğünü, bu kapsamda sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı göç ve insan kaçakçılarıyla mücadele konusunun da ele alındığını söyledi.

Bakan Soylu'nun teklifi üzerine Türk polisinin Macaristan sınırında görev yapması konusunun görüşüldüğünü ifade eden Pinter, "Türkiye'nin bu teklifi için müteşekkiriz ve saygıyla kabul ediyoruz." dedi.

Pinter, anlaşma kapsamında Türkiye'nin, Macaristan'da 50 polis görevlendireceğini ifade etti.

Macaristan'da ilk etapta 25 polisin görevlendirilmesi, daha sonra bu sayının 50'ye çıkarılması öngörülüyor.

BUDAPEŞTE - Türk polisi, Macaristan-Sırbistan ve Macaristan-Romanya sınırında görev yapacak
BUDAPEŞTE - Türk polisi, Macaristan-Sırbistan ve Macaristan-Romanya sınırında görev yapacak
BUDAPEŞTE - Türk polisi, Macaristan-Sırbistan ve Macaristan-Romanya sınırında görev yapacak
BUDAPEŞTE - Türk polisi, Macaristan-Sırbistan ve Macaristan-Romanya sınırında görev yapacak
BUDAPEŞTE - Türk polisi, Macaristan-Sırbistan ve Macaristan-Romanya sınırında görev yapacak
BUDAPEŞTE - Türk polisi, Macaristan-Sırbistan ve Macaristan-Romanya sınırında görev yapacak
BUDAPEŞTE - Türk polisi, Macaristan-Sırbistan ve Macaristan-Romanya sınırında görev yapacak
BUDAPEŞTE - Türk polisi, Macaristan-Sırbistan ve Macaristan-Romanya sınırında görev yapacak
BUDAPEŞTE - Türk polisi, Macaristan-Sırbistan ve Macaristan-Romanya sınırında görev yapacak
BUDAPEŞTE - Türk polisi, Macaristan-Sırbistan ve Macaristan-Romanya sınırında görev yapacak
BUDAPEŞTE - Türk polisi, Macaristan-Sırbistan ve Macaristan-Romanya sınırında görev yapacak
BUDAPEŞTE - Türk polisi, Macaristan-Sırbistan ve Macaristan-Romanya sınırında görev yapacak

Süleyman Soylu, Macaristan, Sırbistan, Romanya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BUDAPEŞTE - Türk polisi, Macaristan-Sırbistan ve Macaristan-Romanya sınırında görev yapacak - Son Dakika


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