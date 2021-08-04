Son dakika haber... Türk Silahlı Kuvvetlerinden yangın söndürme faaliyetlerine destek - Son Dakika

Son dakika haber... Türk Silahlı Kuvvetlerinden yangın söndürme faaliyetlerine destek

Edinilen son dakika haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri, yangın söndürme faaliyetlerine destek vermeyi sürdürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, yangın söndürme faaliyetlerine destek vermeyi sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Isparta Valiliğinin talebi üzerine bölgedeki yangın söndürme faaliyetlerine destek için Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızdan itfaiye, arazöz, dozer, su tankeri ve arazi araçları ile personel görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Son Dakika

Isparta'daki yangına Dağ Komando Okulu Komutanlığı müdahale edecek

ABD, Afgan göçmenler için Türkiye'yi adres gösterdi; Ankara'nın tepkisi çok sert oldu

Milas'ta termik santral yakınlarına ulaşan yangın nedeniyle bölge boşaltılıyor

15 Temmuz'da gözünü kaybeden gazi Fatih Orhan 3 kişinin bıçaklı saldırısında can verdi

Son Dakika: Türkiye'de 3 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 126 kişi vefat etti, 24 bin 832 yeni vaka tespit edildi

2 gün önce kavga ettiği kişinin akrabaları tarafından sopa ve tekmelerle öldüresiye dövüldü

Tanju Özcan gündemden düşmüyor! "Cumhurbaşkanı gibi mi yapayım" diyerek AK Partili meclis üyelerine çay fırlattı

İzleyen dondu kaldı! Güzel sporcu Pamela, tarihin en kötü atlayışlarından birini yaptı