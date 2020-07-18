Son dakika haber! Türk Tarih Kurumu Başkanı Yaramış'tan açıklama Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber! Türk Tarih Kurumu Başkanı Yaramış'tan açıklama Açıklaması

Son dakika haberi... Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış, "Askerime, polisime ve halkıma silah doğrultan ve bomba atan hain darbecileri kesinlikle kastetmedim. Niyetim, bir akademisyen olarak ülkemizin ileride yüz yüze kalabileceği bir sosyal yaranın büyümesini engellemekti.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış, "Askerime, polisime ve halkıma silah doğrultan ve bomba atan hain darbecileri kesinlikle kastetmedim. Niyetim, bir akademisyen olarak ülkemizin ileride yüz yüze kalabileceği bir sosyal yaranın büyümesini engellemekti. Yanlış anlaşılmaya sebep olduğumdan dolayı çok üzgün olduğumun herkesçe bilinmesini ve özrümün kabul edilmesini arz ve rica ederim" dedi.

Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk kez görüntülendi
Yerli otomobil böyle üretilecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hayırlı olsun" deyip paylaştı
Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı


Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış, "15 Temmuz'u Anlamak" konulu panelde gerçekleştirdiği konuşmaya ilişkin bir açıklama yaptı. Yaramış, açıklamasında 14 Temmuz 2020 tarihinde Türk Tarih Kurumu ve Afyon Kocatepe Üniversitesi iş birliği ile "15 Temmuz'u Anlamak" konulu bir panel düzenlediklerini ve panelin öncesinde bir selamlama konuşması yaptığını belirtti.


Konuşmasından önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan 15 Temmuz videosunun izlendiğini aktaran Yaramış, şu ifadeleri kaydetti:


"Video çok güzel hazırlanmış ve etkileyiciydi. Çok duygulandığımı belirtmek isterim. O duygu yoğunluğu ile konuşma metnim önümde olmasına karşılık irticalen konuşmayı tercih ettim. Konuşmamın bir bölümünde; 'Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş, nedamet duyan kişilere de sahip çıkmamız; onları, bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor' şeklinde bir cümle kullandım. Cümlemde 'karışmamış' kelimesi yerine sürçülisan ederek 'karışmış' kelimesini kullanmışım. Konuşmam sırasında sarf ettiğim kelime yanlışlığını maalesef fark etmedim. Bilinmesini isterim ki, cümlemde kastettiğim kişiler; hain darbe teşebbüsüne karışmamış, örgüt üyesi olmamakla beraber örgütün ihanet tarafını görünce örgütle iltisakını kesmiş, nedamet duyan, pişman olan ve etkin pişmanlık gösterip FETÖ ile mücadeleye katkı verenlerdir. Bunların tekrar FETÖ'nün eline düşmemesi için toplum olarak kazanmalıyız ve sahip çıkmalıyız, dedim. Askerime, polisime ve halkıma silah doğrultan ve bomba atan hain darbecileri kesinlikle kastetmedim. Niyetim, bir akademisyen olarak ülkemizin ileride yüz yüze kalabileceği bir sosyal yaranın büyümesini engellemekti. Yanlış anlaşılmaya sebep olduğumdan dolayı çok üzgün olduğumun herkesçe bilinmesini ve özrümün kabul edilmesini arz ve rica ederim." - ANKARA

Türk Tarih Kurumu, Ahmet Yaramış, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 15:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Türk Tarih Kurumu Başkanı Yaramış'tan açıklama Açıklaması - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:00 Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk kez görüntülendi 21:34 Yerli otomobil böyle üretilecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hayırlı olsun" deyip paylaştı 21:30 Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı 20:37 Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı 20:27 G.Saray-Göztepe maçı başladı! Canlı anlatım 20:19 8 gündür aranan anne ve oğlunun cesedi kuyuda bulundu 20:09 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı 20:08 Son Dakika: Türkiye'de 18 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 918 yeni vaka tespit edildi 19:19 Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri 19:04 46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı 18:59 Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı: 75 ayrı suç kaydı var 18:28 Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu 18:02 Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi 17:34 Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak 16:59 Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk kez görüntülendi
22:00
Yerli otomobil böyle üretilecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hayırlı olsun" deyip paylaştı
21:34
Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı
21:30
Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı
20:37
G.Saray-Göztepe maçı başladı! Canlı anlatım
20:27
8 gündür aranan anne ve oğlunun cesedi kuyuda bulundu
20:19
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı
20:09
Son Dakika: Türkiye'de 18 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 918 yeni vaka tespit edildi
20:08
Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri
19:19
46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı
19:04
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 22:20:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Türk Tarih Kurumu Başkanı Yaramış'tan açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]