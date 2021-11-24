Milli Siber Güvenlik Zirvesi'nde konuşan Türk Telekom Siber Güvenlik Direktörü Mahmut Küçük, "Hedefimiz, siber güvelikteki yerlileştirme çalışmalarımız sayesinde müşterilerimize, kendi güvenli altyapımızla, dünya standartlarında bulut ve bulut güvenliği hizmetleri sunmak" dedi.

Türk Telekom'un ana sponsor olduğu Milli Siber Güvenlik Zirvesi'nde, 'SDN ve Bulut Teknolojilerinin Geleceği' başlıklı panelde, verilere tek noktadan ulaşma ve yönetme kolaylığı sağlayan SDN ve bulut teknolojileri masaya yatırıldı. Siber güvenlik ihtiyaçlarının ele alındığı ve Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Gökhan Evren moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, siber güvenliğin geleceği de detaylı bir şekilde masaya yatırıldı.

Panelde konuşan Türk Telekom Siber Güvenlik Direktörü Mahmut Küçük, siber güvenlik tehditlerine karşı, güvenlik öğelerini güncelleme ve yükseltme maliyetini kontrol etmek için güvenlik ağı işlevlerinin de sanallaştırılası gerektiğini belirtti. Bu bağlamda bulut teknolojisinde SDN'nin yoğun olarak kullanıldığını belirten Küçük:

"SDN'nin sağladığı başlıca avantajlardan biri, ağı merkezi bir perspektiften yönetme yeteneğidir. Bu teknoloji ile ağ altyapısında anında değişiklik yapmak mümkün. İleride daha duyarlı, tam otomatik ve son derece güvenli hale gelecek bu teknolojinin, küresel pazarda önemli bir yer edineceği öngörülüyor" diye konuştu.

"BULUT GÜVENLİĞİ KONUSUNDA SİBER GÜVENLİK UZMANLARI YETİŞTİRMELİYİZ"

Küçük sözlerini şöyle sürdürdü:

"Küresel çapta işletmelerin dijital dönüşüm stratejileri; maliyetleri düşüren, altyapı karmaşasını ortadan kaldıran ve çalışma alanını genişleten SDN ve bulut teknolojileri etrafında şekilleniyor. Geleneksel güvenlik araçları ve yaklaşımları dinamik, sanal ve dağıtılmış bulut ortamlarının zorluklarına pek uygun olmadığından, yeni güvenlik sorunlarıyla başa çıkmak için güvenlik ekipleri, güvenlik stratejileri güncellenmek zorunda. Bu anlamda bulut güvenliği konusunda yetenekli siber güvenlik uzmanları yetiştirmemiz çok önemli."

TÜRK TELEKOM'DAN 'BULUT GÜVENLİĞİ' KONSEPTİYLE KORUMA

Türk Telekom olarak 'Bulut güvenliği mimarisini oluşturmak için çalışmalar' yaptıklarını vurgulayan Küçük şu değerlendirmede bulundu:

"Mevcut güvenlik ve ağ teknolojisi dağıtımlarını birleştiren bir yapı sunan SASE mimarisi içinde yer alacak bileşenlerin belirlenmesi, kullandığımız ve yerlileştirme kapsamında yönettiğimiz projeler içerisindeki güvenlik ürünleri ile entegrasyonların nasıl sağlanacağı gibi konularda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türk Telekom olarak hedefimiz, siber güvenlikteki yerlileştirme çalışmalarımız sayesinde, Bulut Güvenliği mimarisini dünya standartlarına hazır hale getirip, müşterilerimize kendi güvenli altyapılarımızla Bulut hizmetlerini sunmak."