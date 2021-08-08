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Türk ve Rus askeri yetkililer Suriye halkı için el sıkıştıTürkiye ile Rusya arasında Suriye ile ilgili önemli adımTürk ve Rus askeri yetkililer... - Son Dakika

Türk ve Rus askeri yetkililer Suriye halkı için el sıkıştıTürkiye ile Rusya arasında Suriye ile ilgili önemli adımTürk ve Rus askeri yetkililer...

08.08.2021 09:55

- Türk ve Rus askeri yetkililer Suriye halkı için el sıkıştı Türkiye ile Rusya arasında Suriye ile ilgili önemli adım Türk ve Rus askeri yetkililer Suriye'deki elektrik ve su sorunuyla ilgili bir araya geldi Türk ve Rus askeri yetkililer içme suyu istasyonu ile elektrik santralinde inceleme...

- Türk ve Rus askeri yetkililer Suriye halkı için el sıkıştı

Türkiye ile Rusya arasında Suriye ile ilgili önemli adım

Türk ve Rus askeri yetkililer Suriye'deki elektrik ve su sorunuyla ilgili bir araya geldi

Türk ve Rus askeri yetkililer içme suyu istasyonu ile elektrik santralinde inceleme yaptı

HASEKE - Türk ve Rus askeri yetkililer, Barış Pınarı Harekatı sonrası rejimin sürekli kara propagandasını yaptığı Haseke içme suyu pompa istasyonu ve Mabruka bölgesinde yer alan elektrik santrali için bir araya geldi. Türkiye'nin kontrolündeki pompa istasyonu ile elektrik santralinde incelemede bulunan Türk ve Rus askeri yetkililer, sorunun çözümü için anlaşmaya vararak el sıkıştı.

Barış Pınarı Harekatı sonrası rejimin sürekli kara propagandasını yaptığı Haseke içme suyu pompa istasyonu ve Mabruka bölgesinde yer alan elektrik santralinin sorunlarının çözümü için Türk ve Rus askeri yetkililer, anlaşmaya vararak el sıkıştı.

Rejim yaklaşık 2 yıldır kara propaganda yürütüyor

Rejim, Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye'nin kuzeyinin PKK/ YPG terör örgütünden arındırılmasının ardından yaklaşık 2 yıldır içme suyu üzerinden kara propaganda yapıyor. Tel Tamir ve Haseke bölgesinin ihtiyacını karşılayan Allouk bölgesindeki 34 kuyudan çıkarılan içme suyunun Türkiye tarafından bilinçli bir şekilde bölgeye verilmediğini iddia eden rejim, algı politikası yürütmeye devam ediyor.

Rejim yeterli elektriği vermeyince birçok pompa çalıştırılamıyor

Haseke ve kırsalına içme suyu verilememesinin rejimin Tişrın ve Tabka barajlarından elde ettiği elektriği pompa istasyonuna yeteri kadar aktarmamasından kaynaklandığını belirten Türkiye, Rusya Federasyonu ile birlikte bölgede inceleme yaptı. Rejimin kontrolündeki Haseke bölgesinden gelen Rus askeri yetkililer, Türk askeri yetkililerle birlikte Allouk bölgesindeki pompa istasyonu ile Mabruka bölgesindeki elektrik santralinde incelemede bulundu.

Taraflar el sıkıştı

Yapılan görüşmeler sonucu Türkiye ve Rus tarafı, sorunun tespiti ve çözümü için ilk adımı attı. Barış Pınarı Harekat bölgesine gelen Rus General Andrey Muraşkin ve beraberindeki askeri heyet, istasyonda incelemede bulunarak Tuğgeneral Mustafa Enis Koç ve Türk askeri heyetle görüştü. Rejimin verdiği elektrik miktarının çok düşük olduğunu tespit eden Rus heyet, daha sonra Mabruka bölgesinde yer alan elektrik santraline giderek rejimin kontrolündeki bölgeden Resulayn ve Telabyad'a verilen elektrik miktarını kontrol etti. Buradaki elektriğin de bölgenin ihtiyacını karşılayacak oranın yüzde 20 seviyesinde olduğunu belirlendi. Türk tarafı ayrıca mevcut durumda elektriğin saat 16.00 ile 07.00 arasında verildiğini, bunun da halkın yararına olmadığını belirterek elektriğin sabah saat 07.00 ile gece saat 22.00 arasında verilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin taleplerinin yerinde olduğunu belirten Rus heyet, bu konuda rejim ile gerekli görüşmelerin yapılacağını dile getirdi. Sorunun giderilmesi için el sıkışan taraflar, atılan ilk adımdan memnun olduklarını söyledi. Görüşmeler sırasında sürekli elektriğin kesilmesi ise dikkatlerden kaçmazken, incelemelere Türk ve Rus basını da eşlik etti.

Türkiye, Tel Tamir ve Haseke halkının mağdur olmaması için elinden gelen gayreti gösteriyor

Allouk Su İstasyonu rejimin kontrolündeki Tel Tamir ve Haseke'nin su ihtiyacını karşılıyor. Mişifre yolu üzerinde yer alan istasyon Resulayn'a yaklaşık 10 kilometre mesafede yer alıyor. Toplam 34 kuyudan oluşan istasyonda 10 bin metreküp kapasiteli bir de yer altı depo bulunuyor. İstasyondaki 12 pompa ile Haseke ve Tel Tamir'e su gönderiliyor. İstasyonun güvenliği Türk askeri ile yerel kolluk kuvveti olan Şurta tarafından sağlanıyor. Tel Tamir ve Haseke'nin ihtiyacı olan suyu kesintisiz aktarılabilmesi için 20 adet kuyu ve 5 adet motorun aynı anda çalışması gerekiyor. Aynı hattan beslenen yerleşim yerleri dahil en az 8.5 megawatt elektriğe ihtiyaç duyuluyor, fakat rejim buraya yaklaşık 6 megawatt elektrik gönderiyor. Bu nedenle sadece 5 kuyu ve 2 motor çalıştırılabiliyor. Üçüncü motor çalıştırıldığında rejim bölgesinde yer alan Dırbesiye Elektrik Dağıtım İstasyonu'ndaki sigortalar atıyor. Bu da Tel Tamir ve Haseke'ye yeterli suyun gitmemesine neden oluyor. Su kuyularında bulunan ve depodaki suyu sisteme aktaran motorların çalışabilmesi için 380 volt elektrik gerekliyken, 320 volt seviyelerinde elektrik geliyor. Enerji yetersizliğinden kaynaklı su kesintilerinde Türk tarafı anında Rus tarafıyla irtibata geçerek bölgede yaşayan halkın bilgilendirilerek önlem almaları konusunda uyarılmasını sağlıyor.

Türk ve Rus askeri yetkililer Suriye halkı için el sıkıştıTürkiye ile Rusya arasında Suriye ile ilgili önemli adımTürk ve Rus askeri yetkililer...
Türk ve Rus askeri yetkililer Suriye halkı için el sıkıştıTürkiye ile Rusya arasında Suriye ile ilgili önemli adımTürk ve Rus askeri yetkililer...
Türk ve Rus askeri yetkililer Suriye halkı için el sıkıştıTürkiye ile Rusya arasında Suriye ile ilgili önemli adımTürk ve Rus askeri yetkililer...
Türk ve Rus askeri yetkililer Suriye halkı için el sıkıştıTürkiye ile Rusya arasında Suriye ile ilgili önemli adımTürk ve Rus askeri yetkililer...
Türk ve Rus askeri yetkililer Suriye halkı için el sıkıştıTürkiye ile Rusya arasında Suriye ile ilgili önemli adımTürk ve Rus askeri yetkililer...
Türk ve Rus askeri yetkililer Suriye halkı için el sıkıştıTürkiye ile Rusya arasında Suriye ile ilgili önemli adımTürk ve Rus askeri yetkililer...
Türk ve Rus askeri yetkililer Suriye halkı için el sıkıştıTürkiye ile Rusya arasında Suriye ile ilgili önemli adımTürk ve Rus askeri yetkililer...
Türk ve Rus askeri yetkililer Suriye halkı için el sıkıştıTürkiye ile Rusya arasında Suriye ile ilgili önemli adımTürk ve Rus askeri yetkililer...
Türk ve Rus askeri yetkililer Suriye halkı için el sıkıştıTürkiye ile Rusya arasında Suriye ile ilgili önemli adımTürk ve Rus askeri yetkililer...
Türk ve Rus askeri yetkililer Suriye halkı için el sıkıştıTürkiye ile Rusya arasında Suriye ile ilgili önemli adımTürk ve Rus askeri yetkililer...
Türk ve Rus askeri yetkililer Suriye halkı için el sıkıştıTürkiye ile Rusya arasında Suriye ile ilgili önemli adımTürk ve Rus askeri yetkililer...
Türk ve Rus askeri yetkililer Suriye halkı için el sıkıştıTürkiye ile Rusya arasında Suriye ile ilgili önemli adımTürk ve Rus askeri yetkililer...
Türk ve Rus askeri yetkililer Suriye halkı için el sıkıştıTürkiye ile Rusya arasında Suriye ile ilgili önemli adımTürk ve Rus askeri yetkililer...
Türk ve Rus askeri yetkililer Suriye halkı için el sıkıştıTürkiye ile Rusya arasında Suriye ile ilgili önemli adımTürk ve Rus askeri yetkililer...
Türk ve Rus askeri yetkililer Suriye halkı için el sıkıştıTürkiye ile Rusya arasında Suriye ile ilgili önemli adımTürk ve Rus askeri yetkililer...
Türk ve Rus askeri yetkililer Suriye halkı için el sıkıştıTürkiye ile Rusya arasında Suriye ile ilgili önemli adımTürk ve Rus askeri yetkililer...
Türk ve Rus askeri yetkililer Suriye halkı için el sıkıştıTürkiye ile Rusya arasında Suriye ile ilgili önemli adımTürk ve Rus askeri yetkililer...
Türk ve Rus askeri yetkililer Suriye halkı için el sıkıştıTürkiye ile Rusya arasında Suriye ile ilgili önemli adımTürk ve Rus askeri yetkililer...
Türk ve Rus askeri yetkililer Suriye halkı için el sıkıştıTürkiye ile Rusya arasında Suriye ile ilgili önemli adımTürk ve Rus askeri yetkililer...
Türk ve Rus askeri yetkililer Suriye halkı için el sıkıştıTürkiye ile Rusya arasında Suriye ile ilgili önemli adımTürk ve Rus askeri yetkililer...
Türk ve Rus askeri yetkililer Suriye halkı için el sıkıştıTürkiye ile Rusya arasında Suriye ile ilgili önemli adımTürk ve Rus askeri yetkililer...
Türk ve Rus askeri yetkililer Suriye halkı için el sıkıştıTürkiye ile Rusya arasında Suriye ile ilgili önemli adımTürk ve Rus askeri yetkililer...
Türk ve Rus askeri yetkililer Suriye halkı için el sıkıştıTürkiye ile Rusya arasında Suriye ile ilgili önemli adımTürk ve Rus askeri yetkililer...
Türk ve Rus askeri yetkililer Suriye halkı için el sıkıştıTürkiye ile Rusya arasında Suriye ile ilgili önemli adımTürk ve Rus askeri yetkililer...
Türk ve Rus askeri yetkililer Suriye halkı için el sıkıştıTürkiye ile Rusya arasında Suriye ile ilgili önemli adımTürk ve Rus askeri yetkililer...

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Türk, Rus, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türk ve Rus askeri yetkililer Suriye halkı için el sıkıştıTürkiye ile Rusya arasında Suriye ile ilgili önemli adımTürk ve Rus askeri yetkililer... - Son Dakika


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