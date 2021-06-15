Son dakika haber! "Türk Yıldızları" Amasya semalarında selamlama uçuşu yaptı

Son dakika gündem haberi: Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi "Türk Yıldızları", Amasya'da selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi "Türk Yıldızları", Amasya'da selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Amasya Valiliği ve Amasya Belediyesi tarafından düzenlenen, bu yıl Amasya Tamimi'nin yayınlanışının 102. yıl dönümünün de kutlandığı, 12-22 Haziran Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında, 7 uçaktan oluşan tim, selamlama uçuşunda Amasya semalarına ay yıldız çizdi. Türk Yıldızları'nın selamlama uçuşuna yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

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