Üye Girişi
Son dakika haberi! Turkcell GranFondo İzmir'de pedallar yangında zarar gören çocukların eğitimi için dönecek - Son Dakika

Son dakika haberi! Turkcell GranFondo İzmir'de pedallar yangında zarar gören çocukların eğitimi için dönecek

31.08.2021 10:54
Son dakika haberi! Turkcell GranFondo İzmir'de pedallar yangında zarar gören çocukların eğitimi için dönecek, System.String[]

Son dakika habere göre Turkcell'in, Türkiye'deki bisiklet yarışlarına yeni bir soluk katan Turkcell GranFondo Serisi'nin İzmir etabında geri sayım heyecanı sürüyor.

Turkcell'in, Türkiye'deki bisiklet yarışlarına yeni bir soluk katan Turkcell GranFondo Serisi'nin İzmir etabında geri sayım heyecanı sürüyor. 20'den fazla ülkeden binlerce yol bisiklet yarışçısını buluşturacak bisiklet yarışında pedallar, KAHEV iş birliğiyle orman yangınlarında zarar gören ailelerin çocuklarının eğitimleri için dönecek.

TURKSPORU'nun ve eğitimin en büyük destekçilerin biri olan Turkcell, GranFondo bisiklet yarışı serisi kapsamında sosyal sorumluluk yaklaşımlı etkinliklerini de devam ettiriyor. 5 Eylül'de İzmir'de gerçekleştirilecek olan serinin ikinci yarışında, pedallar Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) iş birliğiyle orman yangınlarında maddi kayba uğrayan ailelerin okul çağındaki çocuklarının eğitimleri için dönecek. Ayrıca yangın bölgesinde zarar gören okulların tadilatı için de destek sağlanacak.

Verilen bilgiye göre, turkcellgranfondo.com adresine girenler, sosyal sorumluluk bölümünden kendi sosyal medya hesapları için kart oluşturup bunu ücretsiz bir şekilde paylaşabilecek. Böylece hem çocukların eğitimi hem de okulların tadilatı için başlatılan kampanyaya destek olabilecek. Bununla birlikte dünyaca ünlü efsane bisiklet yarışının heyecanını Türkiye'ye taşıyan operatör, katılımcıları yarış alanına gelirken yanlarında elektronik atık getirmeye davet ediyor. Etkinlik alanında ve operatörün mağazalarında toplanan tekno atıklardan elde edilecek gelir, TÜBİSAD iş birliğiyle yine orman yangınlarında zarar gören çocuklar için eğitim bursuna dönüşecek.

"Pedallar eğitim için dönecek"

Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, "Dünyaca ünlü GranFondo yol bisiklet yarışı serisini, İstanbul'dan sonra İzmir'de bisikletseverlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Ayrıca bu yarış, bizim için çok önemli bir anlam ifade ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ülkemiz orman yangınlarıyla mücadele etti. Bölgedeki birçok insan gibi çocuklar da yangından olumsuz etkilendi. Bu durumu en aza indirmek için onların eğitimlerine destek vermek istedik. Bu amaçla; bisiklet yarışında pedallar eğitim için dönecek. Herkesi, İzmir'in muhteşem kent atmosferi eşliğinde bisiklet binmeye ve yarışta yer almaya davet ediyoruz" dedi.

"Değişim için harekete geç"

Operatör, Haziran ayında gerçekleşen bisiklet yarışının İstanbul etabında Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda, Türkiye'nin insan odaklı ve çevreye duyarlı lider teknoloji şirketi olarak tüm iş süreçlerini, çevresel sürdürülebilirlik, dijital kapsayıcılık ve sorumlu iş yapış perspektifinde değerlendirerek etkinliğe farklı bir boyut kazandırmıştı. Bu kapsamda operatör, yarışmacıların tişörtlerine yapıştırabilecekleri BM'nin 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı'nı "Değişim için harekete geç" sloganıyla birlikte çıkartma olarak bastırırken, Turkcell Bisiklet Takımı da yarışmaya #DeğişimİçinHareketeGeç formasıyla katılmıştı. Konak Meydanı'ndan start alacak bisiklet yarışında da yine tüm yarışmacılar ve operatörün bisiklet takımı, üzerinde bu çıkartmaların bulunduğu formalarla yarışacak. - İZMİR

Son dakika haberi! Turkcell GranFondo İzmir'de pedallar yangında zarar gören çocukların eğitimi için dönecek
Son dakika haberi! Turkcell GranFondo İzmir'de pedallar yangında zarar gören çocukların eğitimi için dönecek

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Bisiklet, Türkiye, İzmir, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi! Turkcell GranFondo İzmir'de pedallar yangında zarar gören çocukların eğitimi için dönecek - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ferhan Şensoy'un yakın arkadaşı Rasim Öztekin'e yazdığı mektup ortaya çıktı 12:29 Ferhan Şensoy'un yakın arkadaşı Rasim Öztekin'e yazdığı mektup ortaya çıktı Diego Rossi için Fenerbahçe'nin kasasından 10 milyon dolar çıkacak 12:22 Diego Rossi için Fenerbahçe'nin kasasından 10 milyon dolar çıkacak 6 çocuk annesi kadın, banyoda kanlar içinde bulundu 12:17 6 çocuk annesi kadın, banyoda kanlar içinde bulundu
Aşı olmayı reddeden müzisyen Marcus Birks, koronavirüsten yaşamını yitirdi 12:07 Aşı olmayı reddeden müzisyen Marcus Birks, koronavirüsten yaşamını yitirdi Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı 12:03 Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı Fenerbahçe'nin yeni transferi 23 yaşındaki Diego Rossi, saat 13.00'te İstanbul'da 11:39 Fenerbahçe'nin yeni transferi 23 yaşındaki Diego Rossi, saat 13.00'te İstanbul'da
Afgan kadınlar üniversitede erkekler ile aynı sınıfta ders göremeyecek 11:24 Afgan kadınlar üniversitede erkekler ile aynı sınıfta ders göremeyecek Meral Akşener'in İmamoğlu hakkında '1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi' demesi tepki çekti 11:12 Meral Akşener'in İmamoğlu hakkında '1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi' demesi tepki çekti

Son Dakika Haberleri
12:28 Ferhan Şensoy'un yakın arkadaşı Rasim Öztekin'e yazdığı mektup ortaya çıktı
12:26 Adalet Sarayı önünde intihar girişimini Cumhuriyet Başsavcısı önledi
12:21 Diego Rossi için Fenerbahçe'nin kasasından 10 milyon dolar çıkacak
12:17 6 çocuk annesi kadın, banyoda kanlar içinde bulundu
12:10 Fenerbahçe tarafları, Galatasaray Tesisleri'ne girip sloganlar attı
12:07 Aşı olmayı reddeden müzisyen Marcus Birks, koronavirüsten yaşamını yitirdi
12:04 24 yaşındaki genç, koruyucu kıyafeti olmadan arı kovanlarının arasına daldı
11:52 Taliban'dan mektup: Haçlılar için çalışanlar, ya teslim olun ya ölün
11:38 Fenerbahçe'nin yeni transferi 23 yaşındaki Diego Rossi, saat 13.00'te İstanbul'da
11:23 Afgan kadınlar üniversitede erkekler ile aynı sınıfta ders göremeyecek
Türkiye'de tasarlanan 'Vosvos Akvaryum', dünyanın en büyük akvaryumlarından birinde sergilenecek Türkiye'de tasarlanan 'Vosvos Akvaryum', dünyanın en büyük akvaryumlarından birinde sergilenecek         
12:41
Adalet Sarayı önünde intihar girişimini Cumhuriyet Başsavcısı önledi Adalet Sarayı önünde intihar girişimini Cumhuriyet Başsavcısı önledi         
12:27
Hareket eden gemi üzerinde 5 durak gitti Hareket eden gemi üzerinde 5 durak gitti         
12:19
Fenerbahçe tarafları, Galatasaray Tesisleri'ne girip sloganlar attı Fenerbahçe tarafları, Galatasaray Tesisleri'ne girip sloganlar attı         
12:10
24 yaşındaki genç, koruyucu kıyafeti olmadan arı kovanlarının arasına daldı 24 yaşındaki genç, koruyucu kıyafeti olmadan arı kovanlarının arasına daldı         
12:04
Taliban'dan mektup: Haçlılar için çalışanlar, ya teslim olun ya ölün Taliban'dan mektup: Haçlılar için çalışanlar, ya teslim olun ya ölün         
11:52
Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti         
11:28
Yaralı eşini ambulansta gördü, öldü sanıp aracın peşinden koştu Yaralı eşini ambulansta gördü, öldü sanıp aracın peşinden koştu         
11:21
İnşaat işçisinin tüm birikimi 45 dakikada hiç oldu! Dolandırıcılar kredi verme vaadiyle kandırmış İnşaat işçisinin tüm birikimi 45 dakikada hiç oldu! Dolandırıcılar kredi verme vaadiyle kandırmış         
11:01
Bu ay itibari ile paket makarnanın fiyatı 4.5 liraya ulaştı Bu ay itibari ile paket makarnanın fiyatı 4.5 liraya ulaştı         
10:44
VW, Passat ve Tiguan modellerinde sadece otomatik vites üretilecek VW, Passat ve Tiguan modellerinde sadece otomatik vites üretilecek         
10:07
Son dakika: Müberra Öztürk, Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi ve ilk subayı oldu Son dakika: Müberra Öztürk, Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi ve ilk subayı oldu         
09:50
Son Dakika! Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy yaşamını yitirdi Son Dakika! Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy yaşamını yitirdi         
09:03
Eline aldığı çatal bıçakla eşinin kalçasını yemeye çalıştı! Priyanka Chopra'nın esprili paylaşımı takipçilerini güldürdü Eline aldığı çatal bıçakla eşinin kalçasını yemeye çalıştı! Priyanka Chopra'nın esprili paylaşımı takipçilerini güldürdü         
08:57
Aşiret düğünü ağızları açık bıraktı! Geline kilolarca altın, damada tomar tomar para takıldı Aşiret düğünü ağızları açık bıraktı! Geline kilolarca altın, damada tomar tomar para takıldı         
17:55
Rize Valisi kendisine gelen mesajı paylaştı: Söylerken bile yüzüm kızarıyor, biz annemin aşısını ihmal ettik işte neticesi de bu Rize Valisi kendisine gelen mesajı paylaştı: Söylerken bile yüzüm kızarıyor, biz annemin aşısını ihmal ettik işte neticesi de bu         
15:38
İrem Sak bikinili pozunu paylaştı, Cemal Can Canseven ve Reynmen'den jet hızında yorum geldi İrem Sak bikinili pozunu paylaştı, Cemal Can Canseven ve Reynmen'den jet hızında yorum geldi         
15:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2021 12:51:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Turkcell GranFondo İzmir'de pedallar yangında zarar gören çocukların eğitimi için dönecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement