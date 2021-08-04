Yanan ormanlık alan
Güvenlik güçlerinin mahalleyi boşaltması
Evcil hayvanların kurtarılması
Sağlık personelinin işçiyi götürmesi
Termik santrali
Santralde çalışan işçiler
Kıyıda bekleyen çıkarma gemisi Türkevleri mahallesi ve Kemerköy Termik Santrali'ne yaklaşan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
MUĞLA - Türkevleri mahallesi ve Kemerköy Termik Santrali'ne yaklaşan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Türkevleri mahallesi ve Kemerköy Termik Santrali'ne yaklaşan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika