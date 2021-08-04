Son dakika haber: Türkevleri mahallesi ve Kemerköy Termik Santrali'ne yaklaşan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Son dakika haber... Yanan ormanlık alan Güvenlik güçlerinin mahalleyi boşaltması Evcil hayvanların kurtarılması Sağlık personelinin işçiyi götürmesi Termik santrali Santralde çalışan işçiler Kıyıda bekleyen çıkarma gemisi Türkevleri mahallesi ve Kemerköy Termik Santrali'ne yaklaşan yangını söndürme çalışmaları...

Yanan ormanlık alan Güvenlik güçlerinin mahalleyi boşaltması Evcil hayvanların kurtarılması Sağlık personelinin işçiyi götürmesi Termik santrali Santralde çalışan işçiler Kıyıda bekleyen çıkarma gemisi Türkevleri mahallesi ve Kemerköy Termik Santrali'ne yaklaşan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor MUĞLA - Türkevleri mahallesi ve Kemerköy Termik Santrali'ne yaklaşan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Türkevleri mahallesi ve Kemerköy Termik Santrali'ne yaklaşan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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