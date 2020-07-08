Son dakika haber... Turkish paragliders perform with mask to avoid COVID-19 - Son Dakika

JULY 08: Various shots as Turkish paragliders perform in Fethiye district of southwestern Mugla province by observing coronavirus (COVID-19) restrictions with wearing mask on July 08, 2020. .

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