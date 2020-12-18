Son dakika haber! Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunan şirketler ödüllendirildi

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yeni küresel koşullarda, salgın sonrasında ortaya çıkan yeni şartlardan en üst düzeyde yararlanmaya hazır hale gelmesi için çaba sarf ettiklerini belirterek, "Uluslararası şirketlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiye birlikte küresel tedarik ağlarına bakışlarının dönüşeceği öngörülüyor." dedi.

Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye) tarafından Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunan Türk ve Amerikan şirketlerin ödüllendirilmesi amacıyla düzenlenen "I AmChamPion" ödülleri online ortamda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla düzenlenen törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, dünyanın yüz yılda bir karşılaştığı küresel bir zorluk döneminde olunduğunu ifade etti.

Kacır, küresel ticaretin ve uluslararası yatırımların yavaşladığı bir dönemde olunduğuna işaret ederek, "Biz de bu salgınla mücadelede bir yandan ulusal bir çabayı hep birlikte göstermeye gayret ediyoruz. Bir yandan salgının kendisiyle mücadele ederken bir yandan da ekonomik etkilerinin minimize edilmesi içinde gayet sarf ediyoruz." dedi.

Türkiye'nin teknoloji hamlesine ve dijital dönüşümüne hız kaybettirmemesi içinde gerekli hazırlıkları hep birlikte yürütmeye gayret ettiklerinin altını çizen Kacır, "Tabii ülkemizin yeni küresel koşullarda salgın sonrasında ortaya çıkan yeni şartlardan en üst düzeyde yararlanmaya hazır hale gelmesi için çaba sarf ediyoruz. Uluslararası şirketlerin Kovid-19 pandemisiye birlikte küresel tedarik ağlarına bakışlarının dönüşeceği öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

Kacır, maliyetlerin minimize edilmesi kadar tedarik zincirlerinde güvenliğin ve sürekliliğin sağlanmasının da küresel şirketlerin geçmiştekine nazaran daha önemli bir önceliği haline geldiğini belirterek, "Biz, Türkiye'mizin yetenekli ve dinamik iş gücüyle, becerikli girişimcileriyle, coğrafi avantajıyla, sanayimizin güçlü altyapısı ve ürün çeşitliliğiyle, aynı zamanda yatırımcı ve girişimci dostu kamu politikalarıyla önümüzdeki dönemde küresel tedarik ağlarında daha güçlü yer edinmesi için hep birlikte çaba göstermeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

"Daha da fazla yatırımcıyı Türkiye'de görmek istiyoruz"

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Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay da nitelikli iş gücü, coğrafi konumu, dinamik nüfusu ve her anlamda stratejik önemi dikkate alındığı zaman Türkiye'nin yabancı sermaye yatırımcılarına büyük fırsatlar sunan bir ülke olduğunu söyledi.

Turagay, "Dolayısıyla burada bulunan Amerikan yatırımcılarına teşekkür ediyor, daha da fazla yatırımcıyı Türkiye'de görmek istiyoruz. Bizim yabancı sermaye yatırımcılarımızdan beklediğimiz bir önemli nokta daha var. Bu tür sosyal sorumluluk projelerinde Türkiye'nin kalkınmasına daha fazla rol oynamaları." açıklamasını yaptı.

Türkiye'de kadınların toplam istihdam içerisindeki payının yüzde 31'ler civarında olduğunu aktaran Turagay, "Biz bu rakamları artırmalıyız. İşveren olarak kadın sayımızın toplam işveren sayısı içerisindeki payı ise yüzde 13,2'ler civarında. Bu, 2018'de yüzde 8,7 idi. Pandemi döneminde bunu artırmayı başardık. Ama daha yetmez gidecek çok yolumuz var." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ise Türkiye ile ABD arasında yatırım ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve ikili iş birliklerinin artırılması yönünde adımlar için AmCham ile uzun süredir çok yakın çalıştıklarını dile getirdi.

Dağlıoğlu, "Türkiye ve ABD arasında ekonomik ilişkilere katkı sağlayan şirketlerin çalışmalarının görülmesi ve diğer şirketlere ilham olması açısından bu törenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Salgın sürecinde arz güvenliği ve küresel tedarik zincirindeki sürekliliğinin ne kadar önemli ve kritik olduğuna şahitlik ettik. Bu dönemde belirli sektörlerin stratejik önemi daha da arttı." ifadelerini kullandı.

"I AmChamPion" ödül töreni

Etkinlikte, AmCham Türkiye tarafından Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunan Türk ve Amerikan şirketlerin ödüllendirilmesi amacıyla düzenlenen 'I AmChamPion' ödülleri de sahiplerini buldu. Ödüller kapsamında, Türkiye-ABD ikili ticaret ve yatırımına katkıda bulunan Türk ve Amerikan şirketleri 12 farklı kategoride ödüllendirildi.

Ödül programının jüri üyeleri arasında, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan (Jüri Başkanı), ABD Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Heather Byrnes, Fulbright Genel Sekreteri Prof. Dr. Ersel Aydınlı, Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ve Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı Elif Ergu Demiral yer aldı.

Türk şirketlerinin ödüllendirildiği kategoriler kapsamında İhracat ve Dijital Dönüşüm ödülünü TUSAŞ Motor Sanayii – TEI, Türk Start-up şirketi ödülünü Faladdin ve Kadın Yönetici İstihdamı ödülünü Abdi İbrahim İlaç aldı.

Amerikan şirketlerinin ödüllendirildiği kategoriler kapsamında Kovid-19 Destek Projesi ödülünü GE Healthcare, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Projesi ödülünü Citibank, İnovasyon Ödülünü MSD, Global Türkler ödülünü Nielsen, Yatırım ödülünü Gilead Sciences, Bölgesel Merkez ödülünü Ford Otosan, Küresel Tedarik Zinciri ödülünü Boeing ve Öz Yeterliliğe Katkı ödülünü Ford Otosan aldı. Onur Ödülü ise jüri tarafından Türk-Amerikan iş diyaloğuna katkı sağlayan iş insanı olarak seçilen Citi EMEA Bölgesi Çok Uluslu Şirketler Başkanı Serra Akçaoğlu'na verildi.