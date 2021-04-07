- Türkiye Arnavutluk'a söz verdiği hastanenin inşaatını tamamladı - Son Dakika

- Türkiye Arnavutluk'a söz verdiği hastanenin inşaatını tamamladı

07.04.2021 16:34

- Türkiye Arnavutluk'a söz verdiği hastanenin inşaatını tamamladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya yapımı için söz verdiği acil durum hastanesinin inşaatı tamamlandı.

- Türkiye Arnavutluk'a söz verdiği hastanenin inşaatını tamamladı

TİRAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya yapımı için söz verdiği acil durum hastanesinin inşaatı tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Arnavutluk'un Fier kentinde Türkiye tarafından inşa edilen hastane 48 günde tamamlandı. Hastane dışındaki peyzaj çalışmaları devam ederken, hastanenin inşaatında kullanılan tüm malzemelerin depreme dayanıklı olduğu belirtildi. Hastane binası 13 bin metrekarelik alana konumlandırıldı. Hastanenin yer aldığı proje ise 70 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği personele teslim edilecek olan hastanenin yapım maliyetinin 70 milyon euro olduğu belirtildi.

Çelik konstrüksiyon üzerinde inşa edilen hastanenin B Blok bölümünde cerrahi alanlar ve laboratuvarlar yer alıyor. İki katlı B Blok, bir nevi hastanenin kalbi olarak inşa edilirken, A ve C bloklarında ise acil servis ve diğer bölümler bulunuyor.

Birkaç yıl Türkiye tarafından yönetilecek olan hastanenin daha sonra yerel yöneticilere devredilmesi planlanıyor.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın 6 Ocak'ta Ankara'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki ilişkilerde çok önemli iş birliği anlaşmaları yapılmıştı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rama'ya Fier Hastanesi'nin yapımını üstlendiğini ve üstelik yapımın 3 ayda tamamlanacağı müjdesini vermişti. Erdoğan'ın müjdesinin ardından hastanenin yapılacağı alan belirlenmiş, inşaat çalışmaları başladıktan sonra da kamulaştırılma işlemleri tamamlanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında bugün yaptığı açıklamada, "Modern tıp aletleriyle dayalı döşeli hastanelerimizi yapmak suretiyle dünyaya örnek olduk. Arnavutluk gördü bizden istedi. 48 günde Arnavutluk'ta acil durum hastanesi yaptık. Sağlık Bakanımızı arayıp teşekkür ettiler. Görüldüğü gibi biz sadece kendi kendimize yeten değiliz, bize kim ulaşıyorsa biz onlara da ulaşmanın gayreti içinde olduk" dedi.

- Türkiye Arnavutluk'a söz verdiği hastanenin inşaatını tamamladı
- Türkiye Arnavutluk'a söz verdiği hastanenin inşaatını tamamladı
- Türkiye Arnavutluk'a söz verdiği hastanenin inşaatını tamamladı
- Türkiye Arnavutluk'a söz verdiği hastanenin inşaatını tamamladı
- Türkiye Arnavutluk'a söz verdiği hastanenin inşaatını tamamladı
- Türkiye Arnavutluk'a söz verdiği hastanenin inşaatını tamamladı
- Türkiye Arnavutluk'a söz verdiği hastanenin inşaatını tamamladı
- Türkiye Arnavutluk'a söz verdiği hastanenin inşaatını tamamladı

Recep Tayyip Erdoğan, Edi Rama, Türkiye, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Türkiye Arnavutluk'a söz verdiği hastanenin inşaatını tamamladı - Son Dakika


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