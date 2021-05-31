Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu - Mikayıl Cabbarov (2)

Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerin yapıcı olacağını inandığını belirterek, "Kardeş ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin daha da güçlenmesine vesile olacaktır." ifadesini kullandı.

Cabbarov, çevrim içi olarak gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikte atacağı adımların iki taraflı ilişkilerin stratejik olarak daha da gelişmesi ve güçlendirilmesi yönünde önemli rol oynayacağını söyledi.

Türkiye-Azerbaycan dostluğunun ve kardeşliğinin bugün en yüksek seviyede olduğuna dikkati çeken Cabbarov, şunları kaydetti:

"Biz bütün meselelerde her zaman birbirimizin yanındayız. İçtenlikle diyebilirim ki dünyada birbirine Azerbaycan ve Türkiye kadar yakın olan ülkeler yok. Şüphesiz ki bütün bunlar devlet başkanlarımızın siyasi iradesi, dostluk, kardeşlik ilişkileri ve bu kapsamdaki uygulamaları neticesinde mümkün olmuştur."

Cabbarov, iki ülkenin karşılıklı iş birliğinde ticaretin önemli bir yer tuttuğunu vurgulayarak, "Pandemi dönemine rağmen, Azerbaycan'la Türkiye arasındaki ticaret artmaya devam ediyor. İnanıyorum ki hayata geçireceğimiz çalışmalar ve Türkiye ile Azerbaycan arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması'nın 1 Mart tarihinde yürürlüğe girmesi ticari ilişkilerimizin artmasına yardımcı olacak." diye konuştu.

Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerin yapıcı olacağını belirten Cabbarov, "Kardeş ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin daha da güçlenmesine vesile olacaktır." ifadesini kullandı.

Cabbarov, hedefin iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması olduğunu belirterek, "Ne kadar çok Azerbaycan iş adamı, Azerbaycan şirketi Türkiye'de yatırım yaparsa ve ne kadar çok Türk şirketi de Azerbaycan'da yatırım yaparsa ticari ilişkilerimiz o kadar çok olumlu etki gösterecektir." değerlendirmesinde bulundu.