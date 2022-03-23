Son dakika haber: Türkiye, BM Genel Kurulunda Ukrayna'daki savaşın derhal durdurulması çağrısı yaptı - Son Dakika
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Son dakika haber: Türkiye, BM Genel Kurulunda Ukrayna'daki savaşın derhal durdurulması çağrısı yaptı

23.03.2022 19:00
Son dakika haber: Türkiye, BM Genel Kurulunda Ukrayna'daki savaşın derhal durdurulması çağrısı yaptı

Son dakika haberler... BİRLEŞMİŞ Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş ile uluslararası hukuku alenen ihlal ettiğini ve bu durumun kabul edilemeyeceğini belirterek savaşın derhal durdurulması çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş ile uluslararası hukuku alenen ihlal ettiğini ve bu durumun kabul edilemeyeceğini belirterek savaşın derhal durdurulması çağrısında bulundu.

BM Genel Kurulu, Ukrayna'daki savaşın insani sonuçlarını görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, "Bu, kazananı olmayan bir savaş. Hiç başlamaması gerekiyordu ve derhal son bulmalı." dedi.

Rusya'nın uluslararası hukuku alenen ihlal ettiğini söyleyen Sinirlioğlu, bu durumun kabul edilemeyeceğini belirtti.

Sinirlioğlu, kuşatma altındaki Mariupol kentinde yaşananların "içler acısı" olduğunu belirterek şiddetin mağdurlarının başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere masum insanlar olduğunu söyledi.

Türkiye'nin "Ukrayna'daki kardeşlerini yalnız bırakmayacağını" ifade eden Sinirlioğlu, sivillerin tahliyesi ve insani yardımlar konusunda Türkiye'nin BM ve diğer insani yardım kuruluşlarıyla birlikte hareket ettiğini anlattı.

Sinirlioğlu, Türkiye'nin en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olarak Ukrayna'da savaşın dehşetinden kaçan 10 milyon kişinin neler hissettiğini iyi bildiğini belirtti.

Uluslararası topluma Ukrayna halkına yardım için elinden gelen her şeyi yapması çağrısında bulunan Sinirlioğlu, "Türkiye, derhal insani bir ateşkes sağlanması için tüm diplomatik kaynaklarını seferber ediyor." dedi.

Sinirlioğlu, "Ancak, bu diplomatik girişimler tek bir ülkenin kapasitesini aşıyor BM, kendini barışın inşasından muaf tutup yalnızca insani müdahaleye odaklanamaz. Uluslararası toplum, gelecek nesilleri savaş belasından kurtarma yükümlülüğü taşıyor." diye konuştu.

Büyükelçi Sinirlioğlu, uluslararası toplumdan Türkiye'nin de ana sunucularından olduğu, Rusya'ya saldırılarına son vermesi ve tüm güçlerini "derhal ve koşulsuz" Ukrayna'dan çekmesi ve Ukrayna'ya daha fazla yardım yapılması çağrısı yapan tasarıya destek vermesini istedi.

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Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Türkiye, BM Genel Kurulunda Ukrayna'daki savaşın derhal durdurulması çağrısı yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Türkiye, BM Genel Kurulunda Ukrayna'daki savaşın derhal durdurulması çağrısı yaptı - Son Dakika
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