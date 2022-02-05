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Son dakika haber: Türkiye Bocce Raffa Şampiyonaları Kahramankazan'da tamamlandı - Son Dakika

Son dakika haber: Türkiye Bocce Raffa Şampiyonaları Kahramankazan'da tamamlandı

05.02.2022 16:00
Son dakika haber: Türkiye Bocce Raffa Şampiyonaları Kahramankazan'da tamamlandı

Son dakika haberleri... Bocce Türkiye 3. Lig müsabakaları 2-5 Şubat tarihleri arasında Kahramankazan'da yapıldı.

Bocce Türkiye 3. Lig müsabakaları 2-5 Şubat tarihleri arasında Kahramankazan'da yapıldı.

Şehit Samet Cantürk Bocce Spor Salonda volo ve raffa müsabakaları yapılarak 3. Lig tamamlandı. 14 takımın mücadele ettiği müsabakalarda 56 sporcu yarıştı. Volo müsabakalarında erkekler basamak, kadınlar altın nokta atışları yapıldı. Raffada ise kadın erkek karışık çiftler müsabakalar yapıldı.

3. Lig müsabakalarında ilk 4 sıraya yükselen takımlar Türkiye 2. Bocce Liginde oynamaya hak kazandı.

Dereceye giren takımların kupa ve madalyaları Kahramankazan Belediye Başkan Vekili Altuğ Özcü ve federasyon yetkilileri tarafından verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Cem Şimşek AA muhabirine yaptığı değerlendirmede Bocce Takımı olarak 13 maçın tamamını kazanarak 3. Ligi şampiyon tamamladıklarını belirterek, "Raffa etabında bütün maçları kazanarak namağlup olduk. Volo etabında da yine altın nokta branşında birinci olduk. Basamak branşını da üçüncü olarak bitirdik. Türkiye'nin her ilinden gelen sporcular ile gayet güzel ve oldukça çekişmeli müsabakalar gerçekleştirdik." dedi.

Dereceye giren takımlar

1. Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

2. Bayburt Üniversitesi Spor Kulübü

3. Elazığ Gençlik Merkezi Spor Kulübü

4. 1299 Toroslar Gençlik Spor Kulübü

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Samet Cantürk, Kahramankazan, Türkiye, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Türkiye Bocce Raffa Şampiyonaları Kahramankazan'da tamamlandı - Son Dakika


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