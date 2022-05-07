Son dakika haber: Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret eden turist gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haber: Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret eden turist gözaltına alındı

07.05.2022 23:02
Son dakika haber: Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret eden turist gözaltına alındı

Bir son dakika haberine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfür ettiği ileri sürülen turist, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfür ettiği ileri sürülen turist, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Camikebir Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Fas uyruklu olduğu öğrenilen bir turistin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti hakkında hakaretlerde bulunduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerine geldi. Esnaflar tarafından etrafı sarılan kadının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne terörist dediği ve Cumhurbaşkanı hakkında hakaret ettiği iddia edildi.

Esnaf kadından şikayetçi olurken Fas uyruklu kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Son dakika haber: Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret eden turist gözaltına alındı
Son dakika haber: Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret eden turist gözaltına alındı

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Türkiye Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, turist, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret eden turist gözaltına alındı - Son Dakika


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