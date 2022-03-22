Son dakika haber... Türkiye'de 17 bin 426 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 90 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber... Türkiye'de 17 bin 426 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 90 kişi hayatını kaybetti

22.03.2022 20:29
Son dakika haber... Türkiye'de 17 bin 426 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 90 kişi hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Türkiye'de son 24 saatte 296 bin 866 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 426 kişinin testi pozitif çıktı, 90 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 296 bin 866 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 426 kişinin testi pozitif çıktı, 90 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 296 bin 866 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 426 kişinin testi pozitif çıktı, 90 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 22 bin 184 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,29, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,05 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 561 bin 848 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Türkiye'de 17 bin 426 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 90 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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