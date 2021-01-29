Son dakika haber: Türkiye'de 6 bin 912 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 131 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber: Türkiye'de 6 bin 912 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 131 kişi hayatını kaybetti

29.01.2021 19:47
Son dakika haber: Türkiye'de 6 bin 912 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 131 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 912 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı, 131 kişi yaşamını yitirdi, 8 bin 93 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 348 bin 309'a çıktı.

Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 912 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı, 131 kişi yaşamını yitirdi, 8 bin 93 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 348 bin 309'a çıktı.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 165 bin 94 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı, 131 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 664 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 8 bin 93 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 348 bin 309'a yükseldi.

Test sayısı 29 milyon 346 bin 219'a ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 464 bin 30, vefat sayısı 25 bin 736, ağır hasta sayısı 1740 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 45,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Türkiye'de 6 bin 912 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 131 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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