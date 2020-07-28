Son dakika haber! Türkiye'de bir ilk, bu çilekler asansör sistemle üretiliyor - Son Dakika

Son dakika haber! Türkiye'de bir ilk, bu çilekler asansör sistemle üretiliyor

Son dakika haberlerine göre Tokat'ta 5 bin metrekarelik alana kurulan Türkiye'nin ilk asansörlü ve tam otomatik topraksız çilek serasında yılın 9 ayı ürün alınması hedefleniyor.

Son dakika haber! Türkiye'de bir ilk, bu çilekler asansör sistemle üretiliyor, System.String[]

Tokat'ta 5 bin metrekarelik alana kurulan Türkiye'nin ilk asansörlü ve tam otomatik topraksız çilek serasında yılın 9 ayı ürün alınması hedefleniyor.

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Necip köyünde bulunan 5 bin metrekarelik araziye yurt genelinde örnek olacak asansörlü çilek serası kuruldu. Kokopit malzeme üzerine dikilen çilekler asansör sistemi ile güneşini daha iyi almasının yanı sıra hasadın yapılmasında da büyük kolaylık sağlıyor. 25 bin metrekare alanda yetiştirilebilecek çileğin 5 bin metrekarede yetiştirildiği seranın iklimlendirmesi, ilaçlaması ve sulaması otomatik sistemle yapılıyor. Hasat edilen ürünler ise çevre il ve ilçelerden yoğun talep görüyor.

"Türkiye'nin ilk asansör sistemli çilek serası"

Kendi arazisine öz sermayesi ile asansörlü ve tam otomatik çilek serası kuran Faik Çalışkan (50), Türkiye'de ilk olan asansör sistemli seranın çiftçiye örnek olması düşüncesi ile yola çıktığını söyledi. Yurt dışında iki ülkede gördüğü sistemi Tokat'a getiren Çalışkan, uzun bir süredir üzerinde çalıştığı sistemi hayata geçirmenin sevincini yaşıyor. 5 bin metrekare kapalı alana kurulu olan serada 112 bin adet çilek bitkisinin bulunduğunu belirten Çalışkan, "25 bin metrekareye dikilecek olan bitkiyi biz 5 bin metrekareye diktik. Verim olarak da 50 bin metrekare açık alandan almış olduğumuz ürünü 5 bin metrekareden alabiliyoruz. Şuanda ürettiğimiz çilekleri iç pazara veriyoruz. İlerleyen dönemlerde projelerimiz var. İhracata yönelik olarak ürün yetiştireceğiz. 30 bin metrekarelik yeni bir çilek serası daha kuracağız" dedi. Çalışkan, asansör sistemli çilek serasının avantajlarına değinerek, "Asansör sistemle ürünümüzün güneşlendirmesini rahat bir şekilde yapıyoruz. Tüm bitkilerimiz aynı anda güneş alıyor. Asansör sistemle çileklerin dikili olduğu bölümlerin birini aşağı birini yukarı kaldırarak çalışma alanını rahatlatıyoruz. Çalışanlarımız yorulmadan ayakta rahatça çilek hasadını yapabiliyor" diye konuştu.

"Pazar sıkıntısı yok"

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Ali Çelik ise tarımın teknoloji ile buluşmasının önemine değinerek, "7 ovası ve çok ciddi tarım rezervi olan bir şehir olarak tarımı teknoloji ile buluşturmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu serada bunun en güzel örneklerinden birisi. Topraksız, katlı iklimlendirmeli, her türlü dış olumsuzluklardan uzak bir sera örneği ile baş başayız. Türkiye'de bu tür örneklerin çoğalması ile geleceği ve önünün açılacağını düşünüyorum. Gelecekte suya, gıdaya olan ihtiyaç, verimli tarım arazilerinin azalmasının, dünya nüfusunun artması ve iklim değişiklikleri nedeniyle talebin artacağını düşünüyorum. Bu tür yatırımlara hepimizin destek olması gerekiyor. Şehrimizin ticaretini geliştirmek istiyorsak ben bu nedenle bu yatırımı çok önemli ve değerli buluyorum. Çileğin pazarlanmasında hiçbir sıkıntı yok. Ciddi talepler alıyoruz. Belki bu seranın yüz katı üretim olsa satabilecek düzeydeyiz" diye konuştu.

Yerel marketler zinciri sahibi Dursun Sansar ise serada üretilen çilekleri marketlerinde satışa sunduklarını kaydetti. Artık çilek için il dışına gitmelerine gerek kalmadığını vurgulayan Sansar, üreticiye destek olacaklarını sözlerine ekledi. - TOKAT

Türkiye, Turhal, Tokat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 12:25

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Türkiye'de bir ilk, bu çilekler asansör sistemle üretiliyor - Son Dakika Ekonomi
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