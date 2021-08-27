Üye Girişi
Son dakika haber... Türkiye'de bu alanda ölümler yarı yarıya düştü - Son Dakika

Son dakika haber... Türkiye'de bu alanda ölümler yarı yarıya düştü

27.08.2021 17:06
Son dakika haber... Türkiye'de bu alanda ölümler yarı yarıya düştü, System.String[]

Son dakika haber... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, yasal düzenlemeler, alınan tedbirler, denetimler ve eğitim programları ile ülkedeki iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu yaşanan ölümlerin önemli oranda azaldığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, yasal düzenlemeler, alınan tedbirler, denetimler ve eğitim programları ile ülkedeki iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu yaşanan ölümlerin önemli oranda azaldığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, bir dizi programa katılmak üzere Sivas'a geldi. Sivas Valiliğini ziyaret eden Uzunkaya'yı afet bölgesinde bulunan Vali Salih Ayhan adına Varı Vekili Yeliz Yıldızhan karşıladı. Uzunkaya, burada İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorularını yanıtladı. İş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan çalışmalara değinen Uzunkaya, "İş sağlığı ve güvenliği ülkemizin de, tüm ülkelerin de, dünyanın da gündem maddesidir. Malumunuz Covid'de 2 yılı neredeyse geride bırakacağız. Bu süreçte 4 milyon 488 bin insan hayatını kaybetti. Bu sebeple dünyada pandemi ilan edildi. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili de her yıl 2 milyon 780 binin üzerinde insan hayatını kaybediyor. Covid'de bir yılda kaybedilenden daha fazla insanı iş kazaları ve meslek hastalıklarından kaybediyoruz. Oysaki iş kazalarının yüzde 98'ine mani olmak mümkün. Meslek hastalıklarının ise yüzde 100'ünü engellememiz mümkün" dedi.

Ölümlerde ciddi düşüş yaşandı

Uzunkaya, iş kazaları ve meslek hastalıklarının neden olduğu ölümlerin azaldığını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak tüm sivil toplum örgütlerimizle, çalışanlarımızla, işverenlerimizle iş birliği halinde, özellikle 2012 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Güvenliği ve Sağlığı Kanunu sonrasında gerçekten çalışma hayatımızda, iş sağlığı ve güvenliği disiplini, kurallara daha fazla uyma noktasındaki hassasiyetlerimiz neticesinde ölümlü kazalarımız oranında yüzde 41.3'lük bir iyileşme ve başarıdan bahsedebiliriz. Madenlerimizde en fazla ölümlerin yaşandığı 2000'li yıllarda binde 88 olan ölümlü iş kazalarının binde 35'lerin altına düşmüş olması, elbette çalışıldığında ve gayret gösterildiğinde mesafe kat ettiğimizin habercisidir" dedi.

"İş sağlığı ve güvenliği çalışandan önce işvereni korur"

Genel Müdür Uzunkaya, iş sağlığı ve güvenliğinin çalışan kadar işvereni de koruduğunun altını çizerek, "İş sağlığı güvenliği sadece çalışanı korumaz. Önce işvereni korur, işi korur. Sonra çalışanı, sonra devleti ve milleti korur. Çünkü sağlıklı üretimi gerçekleştirebilmek için sağlıklı çalışanlara ihtiyaç vardır. Onun için biz iş sağlığı ve güvenliğinden, ölümle kazaların olmayışını veya meslek hastalığının olmayışı, çalışanın iyilik halinin korunmasını, hatta motivasyonunun en iyi hale getirilerek işi ile barışık, işinin gereğini yerine getirmesi ile mümkündür" dedi.

"İş sağlığı ve güvenliği birinci gündem maddesi olmalı"

Cafer Uzunkaya, iş kazası ve meslek hastalıkları sonucu ölümlerin daha da azaltılabilmesi için iş sağlığı ve güvenliğinin birinci gündem maddesi haline gelmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Hedefimiz şudur ve açıktır. İş sağlığı ve güvenliğinde başarılı olacaksak ülkenin tüm bireylerinin iş sağlığı ve güvenliğine inanması gerekir. Herkesin konuya sahip çıkması gerekir. İster kamuda olsun, ister özel sektörde olsun. Bir iş yerinde yapılan toplantıların birinci gündem maddesi iş sağlığı ve güvenliği olmalı. Sağlıklı ve güvende olmadığımız taktirde nasıl üretmemiz, nasıl düşünmemiz, nasıl sağlıklı olmadığımız taktirde mutluluğumuzdan bahsedemezsek iş sağlığı ve güvenliğini de birinci gündem maddesi haline getirdiğimiz gün iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmuş oluruz." - SİVAS

Son dakika haber... Türkiye'de bu alanda ölümler yarı yarıya düştü
Son dakika haber... Türkiye'de bu alanda ölümler yarı yarıya düştü
Son dakika haber... Türkiye'de bu alanda ölümler yarı yarıya düştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Salih Ayhan, Koronavirüs, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Türkiye'de bu alanda ölümler yarı yarıya düştü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tarihi geri dönüş her an olabilir! Ronaldo'nun Manchester United'a imza atması an meselesi 17:11 Tarihi geri dönüş her an olabilir! Ronaldo'nun Manchester United'a imza atması an meselesi Sergen Yalçın, futbolda yakaladığı başarıyı aşk hayatında yakalayamadı! Model sevgilisi Lisaveti Karibskaya ülkesine döndü 16:46 Sergen Yalçın, futbolda yakaladığı başarıyı aşk hayatında yakalayamadı! Model sevgilisi Lisaveti Karibskaya ülkesine döndü Tesettür mayo ile havuza girmesi engellendi! Soluğu savcılıkta aldı 16:15 Tesettür mayo ile havuza girmesi engellendi! Soluğu savcılıkta aldı
63 yıldır evli olan çift, yarım saat arayla hayatlarını kaybetti 16:02 63 yıldır evli olan çift, yarım saat arayla hayatlarını kaybetti Türkiye-İran sınırındaki çorak arazide tonlarca meyve ve sebze yetiştiriliyor 15:45 Türkiye-İran sınırındaki çorak arazide tonlarca meyve ve sebze yetiştiriliyor Kuzeni tacize uğrayınca sorunu çözmek için karekodlu uygulama yazdı 15:25 Kuzeni tacize uğrayınca sorunu çözmek için karekodlu uygulama yazdı
2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı 15:03 2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı Kabil'de yaşanan 6 patlamayı üstlenen DAEŞ- Horasan hakkında bilinmeyenler 14:26 Kabil'de yaşanan 6 patlamayı üstlenen DAEŞ- Horasan hakkında bilinmeyenler

Son Dakika Haberleri
17:11 Tarihi geri dönüş her an olabilir! Ronaldo'nun Manchester United'a imza atması an meselesi
16:56 Tadilat yapılan dairede yangın çıktı, apartman sakinleri sokağa fırladı
16:47 5 yaşındaki kayıp çocuğun bedeni foseptik çukurundan çıktı
16:46 Sergen Yalçın, futbolda yakaladığı başarıyı aşk hayatında yakalayamadı! Model sevgilisi Lisaveti Karibskaya ülkesine döndü
16:34 Adana kavurucu sıcaklarla boğuşuyor! Termometreler 42 dereceye çıktı
16:15 Tesettür mayo ile havuza girmesi engellendi! Soluğu savcılıkta aldı
16:09 Son Dakika: Milli Takım'ın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri aday kadrosu belli oldu
16:02 63 yıldır evli olan çift, yarım saat arayla hayatlarını kaybetti
15:55 Manchester United, Cristiano Ronaldo transferi için araya girmeye çalışıyor
15:48 Bosna Hersek'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ilgi
Türkiye'nin Kabil Havalimanı konusundaki duruşu merak ediliyor! Tek şart, kendi personelini kendi korumak Türkiye'nin Kabil Havalimanı konusundaki duruşu merak ediliyor! Tek şart, kendi personelini kendi korumak         
17:17
Tadilat yapılan dairede yangın çıktı, apartman sakinleri sokağa fırladı Tadilat yapılan dairede yangın çıktı, apartman sakinleri sokağa fırladı         
16:56
Adana kavurucu sıcaklarla boğuşuyor! Termometreler 42 dereceye çıktı Adana kavurucu sıcaklarla boğuşuyor! Termometreler 42 dereceye çıktı         
16:35
Son Dakika: Milli Takım'ın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri aday kadrosu belli oldu Son Dakika: Milli Takım'ın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri aday kadrosu belli oldu         
16:10
Bosna Hersek'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ilgi Bosna Hersek'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ilgi         
15:48
İkinci kez koronaya yakalandığı iddia edilen Gülben Ergen'den açıklama: Tekrar korona olmadım İkinci kez koronaya yakalandığı iddia edilen Gülben Ergen'den açıklama: Tekrar korona olmadım         
15:25
Aynı evden 3 kişi, birer gün arayla öldü! Koronavirüsün vurduğu aile hiç aşı olmamış Aynı evden 3 kişi, birer gün arayla öldü! Koronavirüsün vurduğu aile hiç aşı olmamış         
15:23
Bariyeri eliyle kaldırmaya çalışan adamın otomobiline tren çarptı Bariyeri eliyle kaldırmaya çalışan adamın otomobiline tren çarptı         
14:40
5 yıldızlı otelde 60 yavru caretta caretta sıkışarak can verdi 5 yıldızlı otelde 60 yavru caretta caretta sıkışarak can verdi         
14:14
Afganistan Merkez Bankası Başkanı olarak atanan ismin diploması olmadığı anlaşıldı Afganistan Merkez Bankası Başkanı olarak atanan ismin diploması olmadığı anlaşıldı         
14:11
AK Partili Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'dan 600 bin TL'lik aracına savunma: Şahin alacak halimiz yok ya AK Partili Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'dan 600 bin TL'lik aracına savunma: Şahin alacak halimiz yok ya         
14:07
Aldatan kocasından intikam almak için cinsel organına metal somun sıkıştırdı Aldatan kocasından intikam almak için cinsel organına metal somun sıkıştırdı         
13:50
Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi         
12:51
Üniversiteli genç, feci kazada can verdi! 19 gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü Üniversiteli genç, feci kazada can verdi! 19 gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü         
12:44
Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı         
11:29
Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de         
11:07
Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2021 17:22:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Türkiye'de bu alanda ölümler yarı yarıya düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement