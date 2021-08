Son dakika haber... Türkiye'de bu alanda ölümler yarı yarıya düştü - Son Dakika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, bir dizi programa katılmak üzere Sivas 'a geldi. Sivas Valiliğini ziyaret eden Uzunkaya'yı afet bölgesinde bulunan Vali Salih Ayhan adına Varı Vekili Yeliz Yıldızhan karşıladı. Uzunkaya, burada İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorularını yanıtladı. İş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan çalışmalara değinen Uzunkaya, "İş sağlığı ve güvenliği ülkemizin de, tüm ülkelerin de, dünyanın da gündem maddesidir. Malumunuz Covid'de 2 yılı neredeyse geride bırakacağız. Bu süreçte 4 milyon 488 bin insan hayatını kaybetti. Bu sebeple dünyada pandemi ilan edildi. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili de her yıl 2 milyon 780 binin üzerinde insan hayatını kaybediyor. Covid'de bir yılda kaybedilenden daha fazla insanı iş kazaları ve meslek hastalıklarından kaybediyoruz. Oysaki iş kazalarının yüzde 98'ine mani olmak mümkün. Meslek hastalıklarının ise yüzde 100'ünü engellememiz mümkün" dedi.

Tarihi geri dönüş her an olabilir! Ronaldo'nun Manchester United'a imza atması an meselesi