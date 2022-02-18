Üye Girişi
Son Dakika | TÜRKİYE'DE ÇEREZLİK AYÇİÇEĞİ, EN FAZLA TUZ GÖLÜ HAVZASI'NDA ÜRETİLDİ - Son Dakika

Son Dakika | TÜRKİYE'DE ÇEREZLİK AYÇİÇEĞİ, EN FAZLA TUZ GÖLÜ HAVZASI'NDA ÜRETİLDİ

18.02.2022 10:58

Son dakika habere göre TÜRKİYE'de 2021 yılında, çerezlik ayçiçeği üretimi 29 bin 756 ton ile en fazla Aksaray'da Tuz Gölü Havzası'nda gerçekleşti.

TÜRKİYE'de 2021 yılında, çerezlik ayçiçeği üretimi 29 bin 756 ton ile en fazla Aksaray'da Tuz Gölü Havzası'nda gerçekleşti. İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, "Çerezlik ayçiçeğini Tuz Gölü Havzası'nda üretiyoruz. Bu yüzden çekirdeğimizin kalsiyum, mineral ve protein miktarı fazla. Hedefimiz, çiftçilerimizi doğdukları yerde doyurmak istiyoruz" dedi.

420 bin hektarlık tarım arazisine sahip Aksaray'da, ağırlıklı olarak buğday, arpa, yonca, şeker pancarı ve çerezlik kabak ile ayçiçeği ekimi yapılıyor. 2021 yılında 32 bin 430 ton yağlık ayçiçeği, 29 bin 756 ton ise çerezlik ayçiçeği üretildi. Kentte, 5 bin 544 ton ise çerezlik kabak üretimi yapıldı.

Aksaray'ın, çerezlik ayçiçeği üretiminde birinci sıraya yükseldiğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav "Müdürlüğümüz çiftçilerimizin ürettiği ürünlere değer katmak için hem projeler hem de desteklemeler yapmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı bitkisel üretim miktarlarını açıkladı. İlimiz, çerezlik ayçiçeği üretiminde 94 bin 690 dekar alanda 29 bin 756 ton üretim yaparak Türkiye'de birinci oldu. 2020 yılında ise 77 bin 385 dekar alanda 17 bin 553 ton ile 4'üncü sırada yer aldık. 2021 yılında ise birinciliğe yükseldik" dedi.

'BİRİNCİLİĞİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ'

Çerezlik ayçiçeğinin coğrafi işaret alması için çalışma başlattıklarını da belirten Saklav "Bakanlığımız ve çiftçilerimizin yoğun üretimi ve gayretleriyle bunu başardık. İnşallah, bu birinciliği devam ettirmek istiyoruz. Çerezlik ayçiçeğini Tuz Gölü Havzası'nda üretiyoruz. Bu yüzden çekirdeğimizin kalsiyum, mineral ve protein miktarı fazla. Aynı zamanda ilimizde birçok ürün için coğrafi işaret aldık. 'Eşmekaya yoğurdu', 'çerezlik kabak çekirdeği', 'Aksaray yoncası' ve bununla birlikte çerezlik ayçiçeğinde bu yıl bu birinciliği bir coğrafi işaret alarak tescilletmek istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız başlayacak" diye konuştu.

Çerezlik ayçiçeği üretiminde sözleşmeli üretim yapıldığını hatırlatan Saklav, "Çiftçilerimiz sözleşmeli ekim yaptıklarından, firmalar alım garantisi veriyor. Çiftçilerimiz bu şekilde mağdur olmuyorlar. Biz de müdürlüğümüz olarak üreticilerimize sahada teknik destek vererek, sürekli yanlarındayız. Bizim hedefimiz, çiftçilerimizi doğdukları yerde doyurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'ŞUBAT AYINDA YAĞAN KAR ÜRETİMİ ARTIRACAK'

Kar yağışının verimi artıracağını aktaran Saklav, şöyle konuştu:

"Şubat ayında ilimize yoğun bir kar yağışı oldu. Merkezde 40 santimetre, belde ve köylerimizde ise yağış 1 metreyi geçti. Yağış, tarımsal üretimi ciddi oranda etkilemektedir. Şehrimiz, geçen yıla oranla yüzde 50 kar yağışı aldı. Kar suları, tarımsal üretimimizi olumlu yönde etkileyecek. Mart ayında da bir yağış alırsak, bu sezon üretimimizin çok verimli olacağını ve rekoltelerin artacağını düşünüyoruz."

Son Dakika | TÜRKİYE'DE ÇEREZLİK AYÇİÇEĞİ, EN FAZLA TUZ GÖLÜ HAVZASI'NDA ÜRETİLDİ
Son Dakika | TÜRKİYE'DE ÇEREZLİK AYÇİÇEĞİ, EN FAZLA TUZ GÖLÜ HAVZASI'NDA ÜRETİLDİ
Son Dakika | TÜRKİYE'DE ÇEREZLİK AYÇİÇEĞİ, EN FAZLA TUZ GÖLÜ HAVZASI'NDA ÜRETİLDİ
Son Dakika | TÜRKİYE'DE ÇEREZLİK AYÇİÇEĞİ, EN FAZLA TUZ GÖLÜ HAVZASI'NDA ÜRETİLDİ
Son Dakika | TÜRKİYE'DE ÇEREZLİK AYÇİÇEĞİ, EN FAZLA TUZ GÖLÜ HAVZASI'NDA ÜRETİLDİ
Son Dakika | TÜRKİYE'DE ÇEREZLİK AYÇİÇEĞİ, EN FAZLA TUZ GÖLÜ HAVZASI'NDA ÜRETİLDİ
Son Dakika | TÜRKİYE'DE ÇEREZLİK AYÇİÇEĞİ, EN FAZLA TUZ GÖLÜ HAVZASI'NDA ÜRETİLDİ
Son Dakika | TÜRKİYE'DE ÇEREZLİK AYÇİÇEĞİ, EN FAZLA TUZ GÖLÜ HAVZASI'NDA ÜRETİLDİ
Son Dakika | TÜRKİYE'DE ÇEREZLİK AYÇİÇEĞİ, EN FAZLA TUZ GÖLÜ HAVZASI'NDA ÜRETİLDİ
Son Dakika | TÜRKİYE'DE ÇEREZLİK AYÇİÇEĞİ, EN FAZLA TUZ GÖLÜ HAVZASI'NDA ÜRETİLDİ
Son Dakika | TÜRKİYE'DE ÇEREZLİK AYÇİÇEĞİ, EN FAZLA TUZ GÖLÜ HAVZASI'NDA ÜRETİLDİ

YORUMLAR
500

Tuz Gölü, Türkiye, Aksaray, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | TÜRKİYE'DE ÇEREZLİK AYÇİÇEĞİ, EN FAZLA TUZ GÖLÜ HAVZASI'NDA ÜRETİLDİ - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:27 Öldürülen 18 yaşındaki gencin ardından 'seyreltme' projesi başlatıldı! 4 bin 514 Suriyeli ilçeden ayrıldı
11:27 Böylesi sahalarda ender yaşanır! Fenerbahçe-Slavia Prag maçında hakem sakatlandı, yedeği yoktu!
11:23 Artan talep fiyatlara yansıdı! Gram altın 830 liradan alıcı buluyor
11:22 Milli Savunma Bakanı Akar, gündemle ilgili konuştu: Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğimizi söyledik
11:18 Bu bir "kimin eli kimin cebinde beli değil" haberidir: Ünlü adam sosyetik güzelle evli ama başka bir ünlü kadınla beraber, karısı ise ünlü işadamıyla!
11:15 Güne yükselişle başlayan dolar, 13,62 seviyelerinde alıcı buluyor.
11:05 İsimlerini açıklamayan ABD'li yetkililer iddia etti: Önümüzdeki birkaç günde Rusya, Ukrayna'ya saldıracak
10:44 O İstanbul'un en efsane otobüsü! Üzerinde güneş batmıyor ama motoru arızalanabilyor
09:43 Tayland'da insanlık dışı görüntüler! Maymunları bez çantalara koyup asmışlar
10:33 Eljif Elmas, Barcelona maçında öyle bir hareket yaptı ki maça damga vurdu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 11:35:44. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | TÜRKİYE'DE ÇEREZLİK AYÇİÇEĞİ, EN FAZLA TUZ GÖLÜ HAVZASI'NDA ÜRETİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement