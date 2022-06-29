İran adına çalışan suikast hücresine mensup şüphelilerden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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İran adına çalışan suikast hücresine mensup şüphelilerden 4'ü tutuklandı

29.06.2022 14:22
İran adına çalışan suikast hücresine mensup şüphelilerden 4'ü tutuklandı

Türkiye'de İsrailli gruplara yönelik saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla yakalanan İran istihbaratına çalışan şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye'de İsrailli gruplara yönelik saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla yakalanan İran istihbaratına çalışan şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti tarafından 16 Haziran Perşembe günü bazı evlere ve Beyoğlu'nda bir otele yapılan baskında İran istihbaratı adına sabotaj eylemine hazırlanırken suçüstü yakalanan zanlıların sorgusu tamamlandı. Güvenlik ve istihbarat birilerince yapılan ortak operasyonda eylemde kullanılması muhtemel silahlar da ele geçirilirken, 5 şüpheli yoğun güvenlik önlemleri altında, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıkça tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü 'siyasal ve askeri casusluk' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan 1 şüphelinin ise hala gözaltında olduğu öğrenildi.

(Sema Demir/İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa İran adına çalışan suikast hücresine mensup şüphelilerden 4'ü tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran adına çalışan suikast hücresine mensup şüphelilerden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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