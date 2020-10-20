Son dakika haber... Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 565 Kovid-19 testi yapıldı, 1894 kişiye hastalık tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti.
20.10.2020 19:59
Son dakika haberler: Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 565 Kovid-19 testi yapıldı, 1894 kişiye hastalık tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 565 Kovid-19 testi yapıldı, 1894 kişiye hastalık tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye, Sağlık, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Sağlık › Son dakika haber... Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 565 Kovid-19 testi yapıldı, 1894 kişiye hastalık tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti. - Son Dakika
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