Son dakika haber! Türkiye'de son 24 saatte 163 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 149 kişi hayatını kaybetti.
22.01.2021 19:01
Edinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye'de son 24 saatte 163 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 149 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 163 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 149 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Türkiye'de son 24 saatte 163 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 149 kişi hayatını kaybetti. - Son Dakika
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