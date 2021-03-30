Son dakika haber | Türkiye'de son 24 saatte 235 bin 298 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 303 kişinin testi pozitif çıktı, 155 kişi hayatını kaybetti.
30.03.2021 20:47
Edinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye'de son 24 saatte 235 bin 298 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 303 kişinin testi pozitif çıktı, 155 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 235 bin 298 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 303 kişinin testi pozitif çıktı, 155 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Türkiye'de son 24 saatte 235 bin 298 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 303 kişinin testi pozitif çıktı, 155 kişi hayatını kaybetti. - Son Dakika
Son Dakika Masumlar Apartmanı dizisi milli maç nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Erdinç Sözer oldu A Milli Takım, Letonya karşısına 3'te 3 için çıkıyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu A Milli Takım'a çağrılan Alpaslan Öztürk sevinçten havalara uçtu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı Polisin intiharına neden olan kayıp gözlük faciasında yeni gelişme! Komiser yardımcısı izne gönderildi Merkez Bankası Meclisi'nde değişiklik! PPK üyesi Ömer Duman görevden alındı Meclis'te Kürşat Ayvatoğlu tartışması 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri F Grubu maçında Japonya, deplasmanda Moğolistan'ı 14-0 yendi