Son dakika haber... Türkiye'de son 24 saatte 240 bin 12 Kovid-19 testi yapıldı, 39 bin 302 kişinin testi pozitif çıktı, 152 kişi hayatını kaybetti.
31.03.2021 20:25
Son dakika haberi: Türkiye'de son 24 saatte 240 bin 12 Kovid-19 testi yapıldı, 39 bin 302 kişinin testi pozitif çıktı, 152 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 240 bin 12 Kovid-19 testi yapıldı, 39 bin 302 kişinin testi pozitif çıktı, 152 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Türkiye'de son 24 saatte 240 bin 12 Kovid-19 testi yapıldı, 39 bin 302 kişinin testi pozitif çıktı, 152 kişi hayatını kaybetti. - Son Dakika
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